"KURTI ISPALJUJE BESMISLICE O DRŽAVI KOJU NE PRIZNAJE POLA SVETA" Petković: Opstaće Srbi na svojim ognjištima uprkos proterivanjima

20. 01. 2026. u 19:09

DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas da su se, kako je naveo, Aljbinu Kurtiju izgleda pobrkali lončići u glavi, pa ispaljuje besmislice iz Davosa da je takozvano Kosovo nekakva država, a u realnosti je provizorijum i neuspela tvorevina koju ne priznaje više od polovine sveta

- Ipak, i Kurti je morao nevoljno da prizna da nikada neće dobiti priznanje dok je na čelu Srbije predsednik Aleksandar Vučić i to je za njega bolna istina, koju deli zajedno sa blokaderima u Beogradu koje svesrdno podržava - poručio je Petković u saopštenju.

Zato neka se, kako je dodao, poštedi i hvalisanja na račun severa Kosova i Metohije jer to što mora da plaća Albance kako bi na severu popili kafu u albanskom kafiću, u koji niko svojevoljno ne zalazi, slika je njegovih neuspelih pokušaja da okupira ovaj deo Kosova i Metohije.

- Srbi su tu, ali i južno od Ibra svoj na svome, a to su mu najjasnije pokazali i lokalni izbori na kojima su Srbi čvrsto odbranili svoje opštine uprkos njegovom teroru i izbornom inženjeringu. Opstali su i opstaće Srbi na svojim ognjištima uprkos njegovim nastojanjima da ih protera i stvori nemoguće uslove za život - istakao je Petković.

Premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti danas je u Davosu, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, izneo tvrdnju da je Srbija ''bolje nego ikad razumela da je Kosovo država'', iako je, kako je dodao, malo verovatno da će ga uskoro priznati, prenela je Koha.

