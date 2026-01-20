ZARADILI 300 MILIONA DOLARA Rodrigez: Venecuela prihodovla od prodaje nafte Americi
PRIVREMENA predsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da je ta zemlja zaradila 300 miliona američkih dolara od prodaje nafte, što predstavlja prve prihode iz ugovora o snabdevanju nafte sa Sjedinjenim Američkim Državama u količini od 50 miliona barela, nakon hapšenja svrgnutog predsednika te zemlje Nikolasa Madura ranije ovog meseca.
Rodrigez je, prenosi Rojters, na događaju u Karakasu rekla da će prva sredstva biti korišćena preko deviznog tržišta u Venecueli, kroz nacionalne banke i centralnu banku, kako bi se konsolidovalo i stabilizovalo tržište i zaštitila primanja i kupovna moć radnika.
Istog dana, Horge Rodrigez, zakonodavac i brat Delsi Rodrigez, najavio je da će reforma glavnog zakona o nafti, koja se očekuje da bude razmatrana ove nedelje, biti zasnovana na modelu partnerstva uvedenom za vreme Madura, ali nije izneo detalje.
Privremena predsednica ranije je izjavila da vlada podržava promene zakona o ugljovodonicima radi podsticanja stranih investicija.
Trenutni zakon predviđa jedinstveni model ugovora za zajednička preduzeća pod kontrolom državne kompanije PDVSA, ali su u poslednjih nekoliko godina uvodili tzv. "ugovore o produktivnom učešću" za nove saradnje, čiji uslovi još nisu u potpunosti objavljeni.
Sjedinjenje Američke Države izvršile su vojni napad 3. januara na Karakas kada su uhapsile predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i prebacile ih u Njujork gde im se sudi za navodnu umešanost u trgovinu narkoticima.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
TRAMP PORUČIO: Naftne kompanije koje ulažu u Venecuelu dobiće bezbednosne garancije
09. 01. 2026. u 23:30
ČUVENI AMERIČKI NOVINAR OTKRIVA: Evo šta je bio stvarni cilj operacije u Venecueli
08. 01. 2026. u 19:45
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)