SKANDALOZNO! Blokaderski sud u Kragujevcu izdao nalog za hapšenje Dragana J. Vučićevića

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 01. 2026. u 23:19

KAKO prenose beogradski mediji, sud u Kragujevcu izdao je nalog za hapšenje glavnog urednika Informer TV Dragana J. Vučićevića!

СКАНДАЛОЗНО! Блокадерски суд у Крагујевцу издао налог за хапшење Драгана Ј. Вучићевића

Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Sudija ovog suda, blokader Nenad Baković tužio je Vučićevića zbog objavljivanja njegove slike u majici sa natpisom "Pumpaj", tvrdi da je objavljivanjem ove slike i njenim komentarisanjem pretrpeo "nemerljivu štetu"!?! 

Ovo je strašan pritisak na medije i pokušaj zastrašivanja novinara.

Ovim povodom obratio se Dragan J. Vučićević. 

(Informer.rs)

