SKANDALOZNO! Blokaderski sud u Kragujevcu izdao nalog za hapšenje Dragana J. Vučićevića
KAKO prenose beogradski mediji, sud u Kragujevcu izdao je nalog za hapšenje glavnog urednika Informer TV Dragana J. Vučićevića!
Sudija ovog suda, blokader Nenad Baković tužio je Vučićevića zbog objavljivanja njegove slike u majici sa natpisom "Pumpaj", tvrdi da je objavljivanjem ove slike i njenim komentarisanjem pretrpeo "nemerljivu štetu"!?!
Ovo je strašan pritisak na medije i pokušaj zastrašivanja novinara.
Ovim povodom obratio se Dragan J. Vučićević.
