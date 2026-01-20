SKANDALOZNO! Blokaderski sud u Kragujevcu izdao nalog za hapšenje Dragana J. Vučićevića

KAKO prenose beogradski mediji, sud u Kragujevcu izdao je nalog za hapšenje glavnog urednika Informer TV Dragana J. Vučićevića!

Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Sudija ovog suda, blokader Nenad Baković tužio je Vučićevića zbog objavljivanja njegove slike u majici sa natpisom "Pumpaj", tvrdi da je objavljivanjem ove slike i njenim komentarisanjem pretrpeo "nemerljivu štetu"!?!

Ovo je strašan pritisak na medije i pokušaj zastrašivanja novinara.

Ovim povodom obratio se Dragan J. Vučićević.

(Informer.rs)