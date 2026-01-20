NA TATU! Aleksandar Stanković dao gol u Ligi šampiona (VIDEO)
SRPSKI fudbaler Aleksandar Stanković još jednom je potvrdio da se radi o velikom talentu. On je postigao gol u pobedi njegovog Briža protiv Kairata (4:1) u 7. kolu Lige šampiona.
Sin legendarnog igrača i sad trenera Crvene zvezde, Dejana Stankovića, dao je prvi pogodak na utakmici.
Igrao se 32. minut kad je zatresao mrežu domaćina. Loše je loptu izboksovao Temirlan Arambekov, golman tima iz Kazahstana, sve to je pratio 20-godinjši vezista i zakucao je loptu u gol rivala.
Njemu je ovo bio prvi pogodak ove sezone u Ligi šampiona. Uz to bio je dva puta strelac u belgijskom šampionatu.
Utakmicu pre kraja osnovnog dela elitnog takmičenja Briž zauzima 23. mesto sa sedam bodova i u narednoj rundi igra protiv Marseja.
Kairat je do sad osvojio samo jedan bod i nalazi se na poslednjem 36. mesto. U 8. kolu gostovaće Arsenalu.
