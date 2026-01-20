Fudbal

NA TATU! Aleksandar Stanković dao gol u Ligi šampiona (VIDEO)

Časlav Vuković

20. 01. 2026. u 18:34

SRPSKI fudbaler Aleksandar Stanković još jednom je potvrdio da se radi o velikom talentu. On je postigao gol u pobedi njegovog Briža protiv Kairata (4:1) u 7. kolu Lige šampiona.

НА ТАТУ! Александар Станковић дао гол у Лиги шампиона (ВИДЕО)

FOTO: Profimedia

Sin legendarnog igrača i sad trenera Crvene zvezde, Dejana Stankovića, dao je prvi pogodak na utakmici.

Igrao se 32. minut kad je zatresao mrežu domaćina. Loše je loptu izboksovao Temirlan Arambekov, golman tima iz Kazahstana, sve to je pratio 20-godinjši vezista i zakucao je loptu u gol rivala.

Njemu je ovo bio prvi pogodak ove sezone u Ligi šampiona. Uz to bio je dva puta strelac u belgijskom šampionatu.

Utakmicu pre kraja osnovnog dela elitnog takmičenja Briž zauzima 23. mesto sa sedam bodova i u narednoj rundi igra protiv Marseja.

Kairat je do sad osvojio samo jedan bod i nalazi se na poslednjem 36. mesto. U 8. kolu gostovaće Arsenalu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 16

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PORAZ SAMO OPOMINJE: Vaterpolisti Srbije i pored poraza od Crne Gore drže glavu uspravno, evo šta sledi na Evropskom prvenstvu
Ostali sportovi

0 0

PORAZ SAMO OPOMINJE: Vaterpolisti Srbije i pored poraza od Crne Gore drže glavu uspravno, evo šta sledi na Evropskom prvenstvu

ŠOK u „Areni“. Vaterpolisti su prvi put poklekli na Evropskom prvenstvu. „Delfini“ su u meču bez takmičarskog značaja dopustili Crnogorcima da ih neprijatno iznenade (13:15 – 6:5, 4:3, 2:4, 1:3) i opomenu pred polufinale. Srbi će se u petak (17.00 ili 20.30) za ulazak u finale boriti sa boljim iz sutrašnjeg duela Hrvatske i Italije.

20. 01. 2026. u 22:56

Politika
Tenis
Fudbal
UŽAS: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav

UŽAS: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav