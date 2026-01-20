Tenis

"NOVAK ĐOKOVIĆ?!" Italijan u šoku, nije imao pojma protiv koga sledeće igra na Australijan openu (VIDEO)

ITALIJANSKI teniser Frančesko Maestreli u 2. kolu Australijan opena igra protiv Novaka Đokovića. On je svestan koliko težak zadatak ima, a to je pokazao i dok je davao izjavu.

FOTO: Tanjug/AP

Trenutno 141. igrač planete je nakon trijumfa na startu takmičenja za rivala dobio desetostrukog šampiona ovog grend slema. 

Ali, o tome nije imao pojma.

Upitan da li je svestan da mu je Nole sledeći rival, bio je zbunjen. Skroz.

- Ne, šta!? - iznenađeno je rekao Maesteri i nastavio:

- Ma daj!

Potom je otkrio da nikad ne gleda žreb jer tako sebi stvara pritisak, pa zbog toga nije znao da mu je Srbin naredni rival.

- Novak Đoković. Pa... dobro! - uz osmeh je za kraj poručio Italijan.

Podsetimo, Nole je u prvom kolu odigrao sjajan meč i sa maksimalnih 3:0 (6:3, 6:2, 6:2) je savladao Pedra Martineza.

