ŠOK NA AUSTRALIJAN OPENU! Niko nije mogao da veruje u čemu se pojavila čuvena teniserka (VIDEO)

Časlav Vuković

20. 01. 2026. u 15:28

SVAŠTA može da se vidi na teniskim mečevima. On sjajnim poena, neverovatnih promašaja, velikih preokreta, ali današnji dan na Australijan openu obeležio je neverovatan stajling Naomi Osake.

FOTO: Tanjug/AP

Japanka je teren "Rod Lejver arene" izašla tako što je nosila beli šešir širokog oboda i držala beli kišobran. 

Sa šešira koji je nosila vukao se beli veo, a na njegovom vrhu bio je veliki beli leptir. Pored kišobrana i šešira, Osaka je nosila dugačku tirkiznu tuniku i bele pantalone. 

Zaista, čudan stajling. Trenutno 17. teniserka sveta je na kraju meča istakla da je ona dizajnirala sve to.

Podsetimo, Osaka je u prvom kolu posle velike borbe pobedila mladu Hrvaticu Antoniju Ružić sa 6:3, 3:6, 6:4.

Ona u drugoj rundi Australijan opena igra protiv Sorane Kirstee, a ostaje da vidimo kakvu odevnu kombinaciju je spremila za taj duel.

