ŠOK NA AUSTRALIJAN OPENU! Niko nije mogao da veruje u čemu se pojavila čuvena teniserka (VIDEO)

SVAŠTA može da se vidi na teniskim mečevima. On sjajnim poena, neverovatnih promašaja, velikih preokreta, ali današnji dan na Australijan openu obeležio je neverovatan stajling Naomi Osake.

FOTO: Tanjug/AP

Japanka je teren "Rod Lejver arene" izašla tako što je nosila beli šešir širokog oboda i držala beli kišobran.

Sa šešira koji je nosila vukao se beli veo, a na njegovom vrhu bio je veliki beli leptir. Pored kišobrana i šešira, Osaka je nosila dugačku tirkiznu tuniku i bele pantalone.

Zaista, čudan stajling. Trenutno 17. teniserka sveta je na kraju meča istakla da je ona dizajnirala sve to.

Podsetimo, Osaka je u prvom kolu posle velike borbe pobedila mladu Hrvaticu Antoniju Ružić sa 6:3, 3:6, 6:4.

Ona u drugoj rundi Australijan opena igra protiv Sorane Kirstee, a ostaje da vidimo kakvu odevnu kombinaciju je spremila za taj duel.

