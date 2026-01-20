KAKAV MEČ U LIGI ŠAMPIONA: Arsenal pokazao zašto je prvi na tabeli, "tobdžije" pobedile na teškom gostovanju

ARSENAL je pokazao zašto se s pravom na prvom mestu u Ligi šampiona. "Tobdžije" su u 7. kolu slavili na teškom gostovanju Interu sa 3:1.

FOTO: Tanjug/AP

Publika je mogla da vidi uraganskih pola sata na "Đuzepe Meaci". Bilo je ovo veče Gabrijela Žesusa koji je pokazao da na njega Mikel Arteta ozbiljno može da računa.

Brazilac je najpre u 10. minutu pogodio mrežu rivala. Trglo je to "neroazure" koji su krenuli po izjednačenje i brzo su do njega stigli.

Igrao se 18. minut kad je Petar Sučić savladao Davida Raju. Totalno drugačiju konotaciju dobio je ovaj duel. Navijači domaćeg tima su očekivalo preoket, ali usledilo je razočarenje.

Gabrijel Žesus je opet bio strelac. Ovoga puta je bio strelac u 31. minutu. "Neroazuri" od toga nisu uspeli da se oporave, iako su imali šanse.

Ipak, domaće navijače je dodatno rastužio Viktor Đekereš koji je u 85. minutu definitivno stavio tačku na susret.

Može se sad reći da je tim Kristijana Kivua u krizi u elitnom takmičenju, pošto mu je ovo bio treći vezani poraz.

Arsenal je ubedljivo prvi na tabeli sa 21 bodom. Inter je na poziciji osam sa 12 bodova i boriće se za direktan plasman u osminu finala.

Liga šampiona - 7. kolo

Utorak

Kairat - Klub Briž 1:4 (0:2)

(Sadibekov 90+2 - Stanković 32, Vanaken 38, Vermant 74, Mehele 84)

Bodo Glimt - Mančester siti 3:1 (2:0)

(Heh 22, 24, Hauge 58 - Šerki 60)

Inter - Arsenal 1:3 (1:2)

(Sučić 18 - Gabrijel Žesus 10, 31, Đekereš 85)

Olimpijakos - Bajer Leverkuzen 2:0 (2:0)

(Koštinja 2, Taremi 45+1)

Real Madrid - Monako 6:1 (2:0)

(Mbape 5, 26, Mastantuono 51, Kerer 55 ag, Vinisijus Žunior 63, Belingem 80 - Teze 72)

Sporting - PSŽ 2:1 (0:0)

(Suarez 74, 90 - Kvaratskelija 79)

Totenhem - Borusija Dortmund 2:0 (2:0)

(Solanke 14, 37)

Viljareal - Ajaks 1:2 (0:0)

(Oluvajesi 49 - Gluh 61, Edvardsen 90)

Kopenhagen - Napoli 1:1 (0:1)

(Larson 72 - Mektominaj 39)

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“