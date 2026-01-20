Tenis

SPEKTAKL NA AUSTRALIJAN OPENU! Srpkinja protiv jedne od najboljih teniserki sveta, a Alkaraz protiv Janika

20. 01. 2026. u 18:02

Australijan open 2026 postaje sve zanimljiviji!

FOTO: Tanjug/AP

Srpska teniserka Olga Danilović igraće noćas oko tri sata protiv Amerikanke Koko Gof u drugom kolu "ozi opena", saopštili su danas organizatori takmičenja.

Program na terenu "Margaret Kort" otvoriće u 1.30 časova Andrej Rubljov i Žaime Farija, a posle njih igraće Danilović i Gof.

Gof je treća teniserka sveta, dok je Danilović 69. na VTA listi, a njih dve se nisu sastajale u dosadašnjem delu karijere.

Koko Gof / FOTO: Tanjug/AP

Igra i Hamad Međedović!


Reprezentativac Srbije Hamad Međedović igraće u sredu od devet časova u drugom kolu Australijan opena protiv Aleksa de Minora na "Rod Lejver" areni.

Pre njih nastupiće Arina Sabalenka protiv Žuoksuan Bai, te Karlos Alakraz protiv Janika Hanfmana. 

 

