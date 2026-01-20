Politika

JEZIVO: Bojan Pajtić potvrđuje da će blokaderi ubijati svakoga ko im se suprotstavi (FOTO)

В.Н.

20. 01. 2026. u 08:43

BLOKADER Bojan Pajtić kaže da će blokaderi ubijati po ulicama i to ne samo ljude iz SNS, već apsolutno svakoga ko im se suprotstavi.

ЈЕЗИВО: Бојан Пајтић потврђује да ће блокадери убијати свакога ко им се супротстави (ФОТО)

Foto: N. Fifić

Ukoliko blokaderi iz bivše vlasti ne podrže blokadersku "studentsku listu" rizikuju da ih ubijemo!

Pajtić kaže i da opozicione stranke koje odluče da idu na sledeće izbore same i da ne podrže sudentsku listu rizikuju, kako kaže, ne samo političku smrt, već nose i egzistencijalni rizik."Jer je narod već dosta besan i ne bi im oprostili rasipanje glasova", ocenio je.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ SE OGLASIO IZ DAVOSA (VIDEO)
Politika

19 21

VUČIĆ SE OGLASIO IZ DAVOSA (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se javnosti iz Švajcarske, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, poručivši da sa optimizmom i verom u snagu Srbije ulazi u važne razgovore koji predstoje.

19. 01. 2026. u 23:27

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...