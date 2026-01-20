JEZIVO: Bojan Pajtić potvrđuje da će blokaderi ubijati svakoga ko im se suprotstavi (FOTO)

BLOKADER Bojan Pajtić kaže da će blokaderi ubijati po ulicama i to ne samo ljude iz SNS, već apsolutno svakoga ko im se suprotstavi.

Ukoliko blokaderi iz bivše vlasti ne podrže blokadersku "studentsku listu" rizikuju da ih ubijemo!

Pajtić kaže i da opozicione stranke koje odluče da idu na sledeće izbore same i da ne podrže sudentsku listu rizikuju, kako kaže, ne samo političku smrt, već nose i egzistencijalni rizik."Jer je narod već dosta besan i ne bi im oprostili rasipanje glasova", ocenio je.

