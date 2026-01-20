"PROŠLA GODINA JE BILA NAJGORA OD DRUGOG SVETSKOG RATA" Vučić opominje iz Davosa: Svi pričaju o miru, a svako čuva svoj nacionalni interes

U DAVOSU je danas zvanično otvoren 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma, a događaju prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je u Davosu govorio o mnogobrojnim ratovima koji su se dogodili i koji se još uvek dešavaju.

- Mi govorimo o miru, stabilnosti... Prošla godina je bila najgora od Drugog svetskog rata po broju ratova koji su započeti i ova će biti još gore, a i sledeća će biti gora od ove. Svi pričaju o miru, optužujući druge što ne poštuje nešto, a na kraju svako čuva svoj nacionalni interes. Niko se više ne interesuje za multilateralizam i to je najveća greška koju smo svi učinili u prošlosti i sada više to niko ne može da izmeni - počeo je Vučić, pa dodao:

- Ukoliko očekujete da će Tramp sutra reći da se slaže sa rečima Ursule fon der Lajen, to se neće dogoditi. To svi znaju unapred. Šta će onda biti posledice toga za sve ostale? Postoje ljudi čak i u našim zemljama koji će reći - dobro, to je daleko od nas. Ali imate taj efekat prelivanja, i svi će osetiti posledice toga. Zato sam pričao o stvaranju jačih veza između nas, kako bismo izdržali ove šokove našim ekonomijama i politikama, što je moguće više. Nisam optimističan, ušli smo u svet nesigurnosti, volatilnosti, nisam siguran da ćemo prevazići to u narednim godinama. Ja sam ovde veteran, 12 godina sam ovde učesnik. Nema ovde ljudi koji su bili prusutni toliko puta. Nikada nisam video toliko ljudi ovde, i ljudi ne aplaudiraju nikome ovde u Davosu. Ljudi su ovde zato što su zabrinuti za svoju budućnost. Predstavnici firmi, kompanija, državni lideri, članovi vlada, niko nije presrećan. Niko se nikome ne osmehuje jer ne znaju šta će sutra doneti našim zemljama. Naravno da se jako brinemo, ali kada stvaramo veze, kada se povezujemo, to je rešenje za nas. Možda ne možemo da ukinemo, ali možemo da smanjimo pritiske na naše zemlje. Možda možemo da nađemo neka dobra rešenja kao zajednički emenitelj za sve manje zemlje u evro-azijskoj regiji - naveo je Vučić.