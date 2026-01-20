"ONO ŠTO JE ZA MENE DANAS BILO NAJVAŽNIJE JE GOVOR URSULE FON DER LAJEN" Vučić: Očekujem veoma snažan govor Trampa
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se obraća iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.
- Ono što je za mene danas bilo najvažnije je govor Ursule fon der Lajen. Odgovor sledi sutra od Donalda Trampa. Želim da dam svoju analizu. O njenom govoru sam stigao da razgovaram sa Brenerom. Šta je Ursula želela da naglasi? Takozvani politički razvod Amerike i Unije je trajan, dva puta je ponovila.
Iskoristila je tri reči kada je govorila o sankcijama, koje je nazvala velikom greškom. Rekla je da će odgovor biti proporcionalan, nepokolebljiv i da će biti ujedinjeni. Razgovarao sam sa Georgievom.
Očekujem veoma snažan govor Trampa, u suprotnom smeru od ovoga što smo čuli. Ta igra carinama i donošenja odluka na dnevnom nivou, nije dobra, o čemu je govoro i kineski zamenik premijera. Mi polako ali sigurno ulazimo u dnevno donošenje odluka - rekao je predsednik.
Preporučujemo
PROPALI REDITELj MARKOVIĆ REŽIRA ATENTAT (VIDEO)
20. 01. 2026. u 12:31
DAVOS 2026: Vučić se obratio nakon učešća na panelu - Sutra najzanimljiviji dan na Forumu (FOTO/VIDEO)
20. 01. 2026. u 11:23 >> 17:59
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)