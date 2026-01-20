"ONO ŠTO JE ZA MENE DANAS BILO NAJVAŽNIJE JE GOVOR URSULE FON DER LAJEN" Vučić: Očekujem veoma snažan govor Trampa

Politika

В.Н.

20. 01. 2026. u 12:49

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se obraća iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.

ОНО ШТО ЈЕ ЗА МЕНЕ ДАНАС БИЛО НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ ГОВОР УРСУЛЕ ФОН ДЕР ЛАЈЕН Вучић: Очекујем веома снажан говор Трампа

Foto: Printskrin/TV Pink

 - Ono što je za mene danas bilo najvažnije je govor Ursule fon der Lajen. Odgovor sledi sutra od Donalda Trampa. Želim da dam svoju analizu. O njenom govoru sam stigao da razgovaram sa Brenerom. Šta je Ursula želela da naglasi? Takozvani politički razvod Amerike i Unije je trajan, dva puta je ponovila.

Iskoristila je tri reči kada je govorila o sankcijama, koje je nazvala velikom greškom. Rekla je da će odgovor biti proporcionalan, nepokolebljiv i da će biti ujedinjeni. Razgovarao sam sa Georgievom.

Očekujem veoma snažan govor Trampa, u suprotnom smeru od ovoga što smo čuli. Ta igra carinama i donošenja odluka na dnevnom nivou, nije dobra, o čemu je govoro i kineski zamenik premijera. Mi polako ali sigurno ulazimo u dnevno donošenje odluka - rekao je predsednik.

