NIŠTA OD SPEKTAKLA! Janik Siner zbog povrede završio meč ranije nego što je trebalo

ŠTETA!

Foto: AP

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u drugo kolo Australijan opena u Melburnu, pošto mu je danas Francuz Igo Gaston zbog povrede predao meč prvog kola pri rezultatu 6:2, 6:1.

Siner je prvi set dobio rezultatom 6:2, a u drugom setu je svom rivalu prepustio samo jedan gem.

Francuski teniser je potom odlučio da preda meč Sineru, koji brani titulu na Australijan openu.

Italijan će u drugom kolu turnira u Melburnu igrati protiv pobednika duela između Hrvata Dina Prizmića i Australijanca Džejmsa Dakvorta.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu