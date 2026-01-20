NIŠTA OD SPEKTAKLA! Janik Siner zbog povrede završio meč ranije nego što je trebalo
ŠTETA!
Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u drugo kolo Australijan opena u Melburnu, pošto mu je danas Francuz Igo Gaston zbog povrede predao meč prvog kola pri rezultatu 6:2, 6:1.
Siner je prvi set dobio rezultatom 6:2, a u drugom setu je svom rivalu prepustio samo jedan gem.
Francuski teniser je potom odlučio da preda meč Sineru, koji brani titulu na Australijan openu.
Italijan će u drugom kolu turnira u Melburnu igrati protiv pobednika duela između Hrvata Dina Prizmića i Australijanca Džejmsa Dakvorta.
