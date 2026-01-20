Tenis

NIŠTA OD SPEKTAKLA! Janik Siner zbog povrede završio meč ranije nego što je trebalo

Новости онлине

20. 01. 2026. u 11:14

ŠTETA!

НИШТА ОД СПЕКТАКЛА! Јаник Синер због повреде завршио меч раније него што је требало

Foto: AP

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u drugo kolo Australijan opena u Melburnu, pošto mu je danas Francuz Igo Gaston zbog povrede predao meč prvog kola pri rezultatu 6:2, 6:1.

Siner je prvi set dobio rezultatom 6:2, a u drugom setu je svom rivalu prepustio samo jedan gem.

Francuski teniser je potom odlučio da preda meč Sineru, koji brani titulu na Australijan openu.

Italijan će u drugom kolu turnira u Melburnu igrati protiv pobednika duela između Hrvata Dina Prizmića i Australijanca Džejmsa Dakvorta.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 7

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena