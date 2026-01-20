UŽAS: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav
Najnovije vesti su - tragične.
Brat našeg nekadašnjeg fudbalskog asa Nemanje Vidića, Dušan, pronađen je mrtav, potvrđeno je Telegrafu.
Sam Nemanja nije pominjao svog brata u javnosti.
RTV BN je objavio da je Dušan Vidić pronađen mrtav u Beogradu, dodajući i da su "on i Nemanja u mladosti trenirali fudbal zajedno u lokalnom klubu Jedinstvo užice, ali da je Dušan nešto kasnije odustao od fudbalske karijere".
Za razliku od njega, Nemnja je tokom je briljirao na terenima - od nastupa za Crvenu zvezdu, preko bravura za Spartak i Moskve do Mančester junajteda u kome je bio i kapiten, pa Intera. Hteo je i da preuzme Fudbalski savez Srbije, ali to mu nije pošlo za rukom.
Porodicu je gledao da "sačuva" od očiju javnosti, pa se o njoj i ne zna mnogo.
Ipak, ovoga puta je do javnosti došla veoma tužna vest, o tome da je njegov brat pronađen mrtav, kako je to objavio Telegraf.rs.
Za sada nema dodatnih informacija.
Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović
Uskoro opširnije
