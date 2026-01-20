Fudbal

UŽAS: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav

Новости онлине

20. 01. 2026. u 22:20 >> 22:41

Najnovije vesti su - tragične.

УЖАС: Брат Немање Видића пронађен мртав

FOTO: AP

Brat našeg nekadašnjeg fudbalskog asa Nemanje Vidića, Dušan, pronađen je mrtav, potvrđeno je Telegrafu.

Sam Nemanja nije pominjao svog brata u javnosti.

RTV BN je objavio da je Dušan Vidić pronađen mrtav u Beogradu, dodajući i da su "on i Nemanja u mladosti trenirali fudbal zajedno u lokalnom klubu Jedinstvo užice, ali da je Dušan nešto kasnije odustao od fudbalske karijere".

Za razliku od njega, Nemnja je tokom je briljirao na terenima - od nastupa za Crvenu zvezdu, preko bravura za Spartak i Moskve do Mančester junajteda u kome je bio i kapiten, pa Intera. Hteo je i da preuzme Fudbalski savez Srbije, ali to mu nije pošlo za rukom.

Porodicu je gledao da "sačuva" od očiju javnosti, pa se o njoj i ne zna mnogo.

Ipak, ovoga puta je do javnosti došla veoma tužna vest, o tome da je njegov brat pronađen mrtav, kako je to objavio Telegraf.rs.

Za sada nema dodatnih informacija.

Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović

 

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 15

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PORAZ SAMO OPOMINJE: Vaterpolisti Srbije i pored poraza od Crne Gore drže glavu uspravno, evo šta sledi na Evropskom prvenstvu
Ostali sportovi

0 0

PORAZ SAMO OPOMINJE: Vaterpolisti Srbije i pored poraza od Crne Gore drže glavu uspravno, evo šta sledi na Evropskom prvenstvu

ŠOK u „Areni“. Vaterpolisti su prvi put poklekli na Evropskom prvenstvu. „Delfini“ su u meču bez takmičarskog značaja dopustili Crnogorcima da ih neprijatno iznenade (13:15 – 6:5, 4:3, 2:4, 1:3) i opomenu pred polufinale. Srbi će se u petak (17.00 ili 20.30) za ulazak u finale boriti sa boljim iz sutrašnjeg duela Hrvatske i Italije.

20. 01. 2026. u 22:56

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...