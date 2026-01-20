U DAVOSU je danas zvanično otvoren 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma, a događaju prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Printscreen/Tanjug

Vučić se obratio nakon učešća na panelu

- Verujem da ćemo razgovarati s vama međuvremeno sa mnogo različitih lidera da ne bih nekoga preskočio, prosto bolje da vi to uzmete iz spiska nego da nekoga povredim time što ga neće pomenuti. Uskoro očekujemo dolazak Ilhana Lijeva u Srbiju.



- I istovremeno značajno, značajno snižavanje tenzije za nas oko obezbeđivanja električne energije u budućnosti. Ali to nije dovoljno za sve ovo što nam predstoji. Hoćemo da gradimo nove data centre, nama data centre u Kragujevcu troše više nego ceo Kragujevac struje, veštačka inteligencija troši to bukvalno nenormalne količine električne energije mi moramo na to da se naviknemo, da se pripremimo i da napravimo mrežu koja to može da primi i prihvati. Zato nam i taj sastanak sa IDF-om bio važan.

Kako kaže, nastavlja dalje sastanke.

- Naglasio je Tramp da će i za šampanjce biti 200 posto carina. Bolje da ne komentarišem. Sigurno nije dobra vest za Francusku, možda mi dobijemo nešto jeftinija francuska vina u našoj zemlji. Ja verujem u mogućnost saradnje i dogovora o slobodnoj trgovini, zato ih mi potpisujemo što više - rekao je Vučić.

Foto printskrin TV Pink

Biće zanimljivo da čujemo sutra govor Donalda Trampa

- Dobio sam potvrdu da u maju ili junu nas očekuje velika, kao što vam rekao, poseta Narodnoj Republici Kini. Mnogo toga je pred nama, mnogo toga moramo da uradimo i verujem da ćemo taj posao da napravimo. Kao što i ovde trudim se da sumiram sve. Morate da znate da nama predstavlja velika opasnost ako ovih 10 odsto dodatnih taksi ostane i još 25 odsto bude uvedeno 1. juna ako se ne reši problem Grenlanda do tog trenutka to vam je neki 36, nešto posto kumulativno. Mi ćemo imati problem sa našim kompanijama koje prave o proizvode auto-delove, to su nam kompanije koje zapošljavaju preko 80-90 hiljada ljudi u našoj zemlji. Ne može u tom lancu snabdevanja, ne možemo mi da budemo izuzeti iz svega toga - dodao je.

Kako je istakao, zato se u celoj toj priči uopšte ne raduje.

- Jer ja znam da, i ne mogu da se radujem kao odgovoran čovek. Ja znam da u Srbiji postoje mnogi koji kažu, e, baš mi je drago da se oni prepucavaju. Pa prepucavaju se oni, ali taj prelivajući efekat će da postoji na našoj zemlji i u našoj zemlji. Tako da tome ne mogu da se radujem. U svakom slučaju, biće zanimljivo da čujemo sutra govor Donalda Trampa. Ja ću biti ovde u sali, pa do kasno uveče, biću ovde pre 8 ujutru u 8 ujutru prvi sastanak sa novim novom šeficom britanske obaveštajne službe i onda Marta Kos, pa tako dalje dok ne dođemo do Trampa i onda nastavljamo - izdvojio je i dodao da će sutra tu biti i nemački kancelar Fridrih Merc.

O napadima oko MOL-a i NIS-a

Na pitanje o novinaru Mijatu Lakićeviću koji kaže da je ulazak MOL-a u vlasništvo NIS-a jedno prihvatljivo rešenje za Rusiju, predsednik je odgovorio:

- Gospodin Lakićević pristojno igra šah, verujem da može da igra još bolje, kada bi se malo potrudio, ali igrao sam nekad sa njim, pa znam da on to može malo bolje. I bilo bi dobro da stvari posmatra ne iz ugla Hrvatske, već iz našeg ugla. I zamolio bih ga kada oni to komentarišu da nam samo kažu šta je bila alternativa, a koja nam je to druga opcija bila. A šta je to trebalo da uradimo? Da uđemo u sukob sa Ruskom Federacijom? Da srušimo tradicionalno prijateljstvo koje smo gajili i čuvali stotinama godina, uz sve probleme, uz sve uspone i padove. Da srušimo ono što smo četiri godine gradili neuvodeći sankcije Ruskoj Federaciji. Da im otpremimo imovinu, pa da mi kažemo šta god nama padne na pamet i šta mi želimo i kako hoćemo?

- Šta je to bila alternativa, tačno osim što znate da kritikujete sve što poželite? Znate li koliko smo truda i rada uložili? Znate li koliko smo truda i rada uložili da garantujemo nastavak rada rafinerije? Znate li da to neko nije želeo da prihvati odmah? Logično, imaju rafineriju Bratislava i Budimpešti, ali smo mi tu ubacili sporazum između Srbije i MOL-a. I rafinerija mora da radi. Što ne kažete, neka svaka čast ljudi radili ste, danonoćno borili ste se, da nismo ni osetili, stotinu dana smo bili bez kapi nafte, jer vas nije sramota da ne kažete nijednom bravo za državu.Nijednu kanticu na ulici niste videli. Nisi ti Mijate nijednom poneo kanticu jer si znao da govorim istinu i da smo obezbedili dovoljno rezervi, imali para da sve platimo... Jel vas sramota bar ponekad, malo, jer to radite svojoj zemlji? Da li ćemo moći da dobijemo sve kao što smo želeli - ne nećemo. Mi smo želeli da budemo većinski vlasnici, nismo uspeli. Vi prebacujete nama! Mi smo zadržali pod američkim sankcijama punu stabilnost. Mi smo poštovali i rusko pravo svojine i njihove želje. Mi ćemo uspeti da povećamo procenat vlasništva Republike Srbije. Oni su nas ostavili na 29,87% zbog svog glupog, lakovernog dodvoravanja tobož biračima pred izbore i sa manjinskim vlasništvom i oni su prodali NIS. I još se drznu svi ti blokaderski političari, analitičari, novinari i ostali da nam drže nekakve pridike po tom pitanju. Stvarno me je sramota da odgovaram na takve gluposti. Bavim se ozbiljnim pitanjima i borim se da operemo sve fleke koje su nam ostavili - odgovorio je.

- Imamo shared future sa Kinom, kako to oni nazivaju (zajednička budućnost, prim. aut.). Na evropskom smo putu. Istovremeno gradimo i pokušaćemo uskoro da stvorimo uslove za početak strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama uprkos svemu što se u svetu događa. Uspeli da prevaziđemo sankcije, sa mnogo zemalja imamo toliko bliske i dobre odnose sa kojima najveće zemlje sveta to pokušavaju da izgrade od Emirata, Egipta do mnogih drugih zemalja u svetu - strateške odnose, a šta još od jedne tako male zemlje tražite? Šta u stvari želite? Osim što ćete uvek da kritikujete. Da, obazrivi smo, da li možemo sve da kontrolišemo, ne, ne možemo. Da li može sve da bude ispunjenje naših želja? Da li je svet u kojem živimo fontana želja, gde mi možemo da kažemo hoćemo to i to i da to mora tako da bude. Ne, nije. To je borba svakodnevna i celodnevna. To je borba u kojoj morate da radite i da se trudite svakog bogovetnog dana - naveo je Vučić.

Procena vojne snage Hrvatske i regiona

- Video sam tu tabelu. Hrvatska ima veoma snažnu vojsku, mislim da je potcenjena snaga Hrvatske, mislim da zaslužuje bolje mesto od 74. kao što mislim da nama nisu računali sve što imamo. I ne znaju šta smo sve dobili. Tako da verujem da i mi i Hrvatska zaslužujemo bolje mesto. Hrvatska ima izuzetno snažnu armiju i niko ko je ozbiljan i odgovoran ne sme to da potcenjuje. Mi smo bili dovoljno glupi da smo to činili pre 30 i nešto godina. Danas, ako ništa, nismo glupi. Glupo je kad morate da učite iz svojih grešaka, a ne tuđih, ali šta da radimo, bolje je da ikada naučite, nego nikada. Tako da Hrvatska ima veoma snažnu armiju, veoma moćnu vojsku, mi moramo još mnogo, mnogo da snažimo svoju vojsku, još mnogo da je jačamo i to radimo i nastavićemo da radimo, naša vojska će sledeće godine biti neuporedivo bolje plasirana i po ovim indeksima koje ti američki časopisi daju, tako da verujem da ćemo ući u prvih 50, što je gotovo neverovatno za zemlju naše veličine - rekao je.

Kako je rekao, nastavlja se naoružanje Vojske Srbije.

- Mnogo ćemo da radomo, ubrzano, snažno na opremanju naše vojske i iz zemlje i inostranstva.

- Hoćemo da štitimo svoju zemlju, suverenitet naše zemlje i da se borimo za njen opstanak. I da obezbedimo sigurnost i mir našim građanima, da odvratimo svakog potencijalnog agresora - istakao je.

Zvučni top

Na pitanje o ponovnom pokretanju priče o upotrebi zvučnog topa, koji je pokrenuo Zdravko Ponoš, i napadima Miroslava Aleksića, Vučić je rekao:

- Zajedno imaju oko 1,5%. Nije to mnogo važno. Dakle, zvučnog topa i upotrebe zvučnog topa nikada nije bilo u našoj zemlji i ne samo da sam spreman da prekinem svoj mandat kao predsednik odmah, nikada više se ne bojim politike i da idem u zatvor ako je to bio slučaj. Tačka završena. Reč je o notornim lažima, neistinama i svemu drugom. Pravosudnim zakonima se nisam bavio, time se bavi parlament, a on je opet preneo ono što su mu rekli u zapadnim amabasadama, a oni su nervozni jer su tu vrstu pritiska na domaće pravosuđe gradili 30 godina, a ovo je prvi set zakona koji oni nisu direktno predložili i ja sam srećan što je neko predložio zakone, a da nije dobio naređenje nekoga sa zapada, već je suvereno donosio odluku šta bi to bilo dobro u našem pravosudnom sistemu - naveo je Vučić komentarišućilaži i napade Aleksića.

O napadima da nam ne radi brza pruga i da se obećavaju leteći taksiji Vučić kaže:

- To vam govori čovek koji za 12 godina je izgradio 0 kilometara pruga. Nula. Krompir. Govori o porodilištima. Koji je izgradio nula porodilišta, nula bolnica, nula domova zdravlja. Vlast je služila samo da on i tast kradu pare naroda Trstenika i naroda Srbije kroz njihove fiktivne i lažne programe i oni trpali pare u svoje džepove. Ništa nigde izgradili nisu. Sad imate brzu prugu kojom se vi vozite, kojom dolazite na mitinge protiv onih koji su tu prugu izgradili. Mi sada gradimo najveće porodilište u Nišu i Beogradu. I potpuno novo porodilište koje izmeštamo iz Narodnog fronta na Bežanijsku kosu. Konačno ćemo da imamo moderno i dobro porodilište, da majke koje nam daruju život u Srbiji mogu da se osećaju normalno, dobro, dostojanstveno, kada čine najvažniju stvar. A što ništa niste izgradili? Što Vučić mora da ti uradi školu tamo odakle si ti? Idem jer su odatle i Ćosić i patrijarh German... Što je niste vi uradili? Ništa nigde niste napravili, znate samo da pljujete po drugim ljudima - naveo je on i dodao da je narod uvek uz one koji se bore.

- Narod neće da glasa za one koji nikada ništa nisu uradili, nikada ništa nisu napravili, a jedino što znaju to je, hajde da kažem nešto loše o onome koji se bori, koji se trudi i koji nešto radi. Moj radni dan danas će biti 12, 13, 14 sati. A kad je njihov radni dan duži od sati 20? Skoro pa nikada. To hoće da upravlja Srbijom?

O pretnjama opozicije nasiljem

- Da jašu ljude. Da šutiraju ljude. Jeste li primetili? Ni RTS se nije izjasnio, ni Blic. Niko od njih se nije izjasnio. Zamislite da je neko to od mojih saradnika rekao kako će da jaše političke protivnike? Možete da zamislite da se ja ne izjasnim ili ćutim. Pa to je nemoguće. Osudio bih to prvi. Ne bih mogao od sramote sebe da pogledam u ogledalu da to neko od mojih saradnika izgovori - odgovorio je i dodao:

- Oni to misle, osećaju, žele. To im je politika, to im je plan i program. Drugi ne postoji. Zato mi moramo da radimo više, zato mi moramo da se borimo više. Da njima obezbedimo bolji život, da bi mogli da razumeju da samo radom to može da se dobija, ne jahanjem onih koji drugačije misle. I to će biti sudar dve politike tamo u novembru, decembru, kad li već jedni hoće da jašu ljude, one koji drugačije misle, a drugi hoće da grade Srbiju uspešno i napredno. Da jeste videli kakvi su Davosu ulice? Tri ulice ima, ni jedna nije očišćena, a dolaze im svi predsednici sveta. Polomiše noge svi živi. Pokažite ljudima! Al to da kažu - to neće. Al bi to uvek govorili o Srbiji, koju inače čistimo mnogo bolje nego svi drugi - naveo je Vučić.

Zahvalio se ljudima u Srbiji koji prate rad vlasti, i koji razumeju sa kakvim problemima se suočavamo.

- Nastavićemo da radimo, biće i večeras zanimljimo, sutra će biti verovatno najzanimljiviji dan ovde.

Foto: Printscreen/Tanjug

Vučić se obraća na forumu

Predsednik Vučić, pored lidera Azerbejdžana i Jermenije, govori na panelu u Davosu, na temu “Kako možemo sarađivati u svetu sa više konflikata?”

Kako vidite ulogu Srbije kao bitnog mosta između Evrope i Azije kada su u pitanju redefinisanje ekonomskog identiteta regiona - bilo je pitanje za Vučića.

- Svedoci smo ogromnih promena u svetu. Mislim da će uloga naših zemalja, a znamo da smo male zemlje i nacije kada pričamo o veličini, imati više značaja u budućnosti. Moraćemo da se slažemo jedni sa drugima i sarađujemo, jer u današnjem svetu ne postoje pravila i propisi. Mi smo male ribe, velike ribe su te koje odlučuju, oni više to čak ni ne pririvajum u svetu se ne poštuju Rezolucija UN i Povelja UN. Oni sada to otvoreno kažu i rade. Sada imate dve škole - jedna je ili da pripadate novodefinisanim imperijama ili da štitite svoju nezavisnost. Znam da ćemo odabrati uvek opciju da štitimo naše nacije, države, suverenitet, nezavisnost, želeći da sarađujemo sa svima, ali na kraju moraćemo da očuvamo naše interese i naše državništvo.

Foto: Printscreen/tanjug

- Od najvećeg značaja je da sarađujemo jedni sa drugima, da vezujemo naše sudbine još čvršće nego što je bilo u prošlosti. Da radimo zajedno na veštačkoj inteligenciji, inovacijama, odbrambenom sektoru. Smatramo da su Azerbejdžan i Jermenija prijateljskim zemljama. Obojicu predsednika smatram ličnim prijateljima, nadam se da ću ovakvu vrstu odnosa uspeti da izgradim i sa drugima. Kada smo zajedno, mi smo mnogo jači. Kavkaske zemlje su potale ključni posrednice, ali i mesto susreta Evrope i Azije. Mi smo članovi evropske političke zajednice. Nazalimo se u manje više istoj situaciji. Susrećemo se sa velikim ekonomskim prekidima - pandemije, inflacije, ometanja lanaca snabdevanja, sankcije, carine, zato je bitno da se povežemo, pričamo o putnoj infrastruktiri, žečeznicama, digitalnoj ekonomiji, inovacijama... Veštačka inteligencija je nešto što će na kraju stvoriti snažnije veze među nama nego bilo šta do sada. Verujem i naše iskreno prijateljstvo i interesovanje za snažnijem i bržem povezivanju u budućnosti.

- Mi govorimo o miru, stabilnosti... Prošla godina je bila najgora od Drugog svetskog rata po broju ratova koji su započeti i ova će biti još gore, a i sledeća će biti gora od ove. Svi pričaju o miru, optužujući druge što ne poštuje nešto, a na kraju svako čuva svoj nacionalni interes. Niko se više ne interesuje za multilateralizam i to je najveća greška koju smo svi učinili u prošlosti i sada više to niko ne može da izmeni. Ukoliko očekujete da će Tramp sutra reći da se slaže sa rečima Ursule fon der Lajen, to se neće dogoditi. To svi znaju unapred. Šta će onda biti posledice toga za sve ostale? Postoje ljudi čak i u našim zemljama koji će reći - dobro, to je daleko od nas. Ali imate taj efekat prelivanja, i svi će osetiti posledice toga. Zato sam pričao o stvaranju jačih veza između nas, kako bismo izdržali ove šokove našim ekonomijama i politikama, što je moguće više. Nisam optimističan, ušli smo u svet nesigurnosti, volatilnosti, nisam siguran da ćemo prevazići to u narednim godinama. Ja sam ovde veteran, 12 godina sam ovde učesnik. Nema ovde ljudi koji su bili prusutni toliko puta. Nikada nisam video toliko ljudi ovde, i ljudi ne aplaudiraju nikome ovde u Davosu. Ljudi su ovde zato što su zabrinuti za svoju budućnost. Predstavnici firmi, kompanija, državni lideri, članovi vlada, niko nije presrećan. Niko se nikome ne osmehuje jer ne znaju šta će sutra doneti našim zemljama. Naravno da se jako brinemo, ali kada stvaramo veze, kada se povezujemo, to je rešenje za nas. Možda ne možemo da ukinemo, ali možemo da smanjimo pritiske na naše zemlje. Možda možemo da nađemo neka dobra rešenja kao zajednički emenitelj za sve manje zemlje u evro-azijskoj regiji - naveo je Vučić.

Svi ćemo platiti cenu "razvoda" Evrope i SAD

- Lako je reći da ćemo povećati nivo naše saradnje, ja sam radostan da kažem da završavamo sporazum o toplani koju će pokretati prirodni gas u Nišu, u tome je Azernejdžan uključen. Takođe uspostavljamo direktan let između Beograda i Bakua, već smo to uradili sa Tbilisijem, nadam se da ćemo to uraditi i sa Jerevanom. To znači da Srbija pokušava sve više da se osloni ne samo na zapad, već i na istok i na prijatelje na koje uvek možemo da računamo. Sa Alijevim, velikim liderom, on je jedan od najsposobnijih suverenih lidera što je veoma redak slučaj, se delimično ne slažem samo u tome - efekat prelivanja će nas povrediti više nego Azerbejdžan. Mi imamo jako puno nemačkih, frncuskih, italijanskih kompanija koje proizvode rezervne delove. Ukoliko se oni suoče sa većim carinama SAD, koje je njihovo ključno tržište za te kompanije, to bi značilo da ćemo morati da zatvaramo neke naše fabrike, naša postrojenja u Srbiji. Sa druge strane imamo političko pitanje, sada pričaju svi o Pandorinim kutijama... Prvu Pandorinu kutiju smo imali na Kosovu i Metohiji. Kada su mnoge zemlje, posebno zapadnog sveta, priznale nezavisnot Kosova, govoreći "ovo je zbog humanitarne katastrofe koju su izazvale navodna dejstva srpske vlasti na Kosovu". Na kraju vidite da se isti argumenti koriste rugih koji to isto koriste protiv ostalih zemalja. Svi zaboravljaju kako je to počelo. Zašto se ja plašim i zašto nisam toliko optimističan? To je činjenica da imamo sve više regionalnih i lokalnih ratova, više nego ikada - i Persijskom zalivu, što nije bio slučaj do pre nekoliko meseci. Moram reći da ovaj "razvod" između SAD i Evrope neće biti privremeno pitanje, to će potrajati podosta vremena, i na kraju ćemo svi morati da platimo cenu toga. Da li ćemo moći da se pozabavimo sobom, nadam se da ćemo biti bolji od drugih, ali nema sumnje da ćemo biti pogođeno. Uz pomoć dobrih prijatelja kao što su Jermenija i Azerbejdžan i nadamo se i Turske, moći ćemo da prevaziđemo te poteškoće - zaključio je Vučić.

"Nama sendvičarima je mnogo lakše nego drugima"

Predsednik je napravio kratak predah u Davosu.

- Naporan dan u Davosu. Ipak, nama sendvičarima je mnogo lakše nego drugima. Sad mogu da izdržim do kasnih večernjih sati - poručio je predsednik.



Vučić sa Plenkovićem

Predsednik Vučić razgovarao je u Davosu sa predsednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem.

- Sa Andrejem Plenkovićem o pitanjima vezanim za NIS, ukupnoj energetskoj situaciji i obezbeđivanju stabilnog snabdevanja u složenim okolnostima - navodi se u objavi na Instagramu.

Susret sa Kristijanom Štokerom

Vučić se susreo sa saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom.

- Uvek mi je drago da se sretnem sa Kristijanom Štokerom. Tokom kratkog susreta smo razgovarali o aktuelnim evropskim izazovima, ekonomskoj saradnji i značaju stabilnosti u Evropi. U ovim teškim vremenima, važno je da radimo zajedno na projektima koji jačaju sigurnost i obezbeđuju bolju budućnost za naše građane – objavio je Vučić na Instagramu.

Vučić sa Gelertom Jasaijem

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom 4iG grupe i ambasadorom Mađarske za razvoj međunarodnih poslovnih odnosa Gelertom Jasaijem.

- Odličan razgovor sa Gelertom Jasaijem u Davosu o konkretnim prilikama kojima bismo mogli dodatno da ojačamo ekonomsku saradnju Srbije i Mađarske kroz nove investicije i zajedničke projekte. Poseban fokus stavili smo na oblasti koje danas najbrže menjaju privredu, od telekomunikacije i digitalne infrastrukture, do inovacija i tehnološkog razvoja, kao i na povezivanje kompanija koje mogu da donesu novu vrednost našoj privredi. U ovim nelakim vremenima, važno je da gradimo partnerstva zasnovana na poverenju i merljivim rezultatima, obezbeđujući da Srbija bude zemlja u kojoj se ideje pretvaraju u radna mesta i dugoročan rast – poručio je Vučić.

Susret sa Kristin Lagard

Vučić se susreo sa predsednicom Evropske centralne banke Kristin Lagard.

- Odličan razgovor sa Kristin Lagard, sa kojom sam razmenio mišljenja o otpornosti i trransformacijama globalne ekonomije u uslovima trgovinskih tenzija i neizvesnog političkog okruženja. Ukratko sam informisao uvaženu sagovornicu o ambicioznim investicionim planovima Srbije u narednom periodu i istakao da naša zemlja, uprkos složenom geopolitičkom kontekstu, nastavlja posvećeno da radi na ubrzanom rastu, što je prepoznato i u međunarodnim krugovima, na šta je Srbija posebno ponosna - navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

Vučić sa Navrockim

Predsednik Vučić razgovarao je sa predsednikom Poljske Karolom Navrockim o jačanju saradnje dve zemlje i istakao da je Poljska partner od izuzetnog značaja, ne samo zbog evropskog puta Srbije, već i po pitanju bilateralnih odnosa i trgovinske razmene.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je sa Navrockim razgovarao o daljem jačanju političkog dijaloga i saradnje sa Poljskom.

- Nastavićemo da unapređujemo veze u oblastima od zajedničkog interesa, a iskoristio sam priliku da predsednika Navrockog pozovem da poseti Srbiju - dodao je Vučić.

Vučić se obratio iz Davosa

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se iz Davosa.

Foto: Printskrin/TV Pink

Celo obraćanje možete pročitati u našem blogu KLIKOM OVDE!

Otvaranje Svetskog ekonomskog foruma

Dobrodošlicu okupljenima je poželeo predsednik Svetskog ekonomskog foruma Berge Brende koji je istako da na ovogodišnjem forumu učestvuje rekordan broj političkih lidera.

- Zaista mi je velika čast da vas poželim dobrodošlicu na godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Sa nama je 3.000 učesnika iz 130 zemalja, uključujući rekordan broj političkih lidera – više od 400 političara, 65 šefova država i vlada, kao i 850 generalnih direktora i predsednika uprava globalnih kompanija - poručio je Brende.

Predsednik Vučić će danas učestvovati na sesiji Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije, a na forumu će govoriti i na okruglom stolu koji okuplja svetske ekonomske lidere na temu Nova evropska geopolitička strategija.

Tokom boravka u švajcarskom gradu Davosu, Vučić će imati mnogobrojne bilateralne susrete sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija.

Vučić je ranije najavio da će na forumu imati više od 60 različitih susreta i istakao da je taj skup idealna prilika za sastanke sa mnogim svetskim liderima kao i za rešavanje važnih stvari za Srbiju.

Kako prenose svetski mediji, važan gost u Davosu će biti američki predsednik Donald Tramp, koji je od svog povratka na vlast u januaru 2025. sproveo niz mera koji su uzdrmali temelje svetske ekonomije.

Nemački kancelar Fridrih Merc, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i potpredsednik premijera Kine, ali i mnogi drugi političari će takođe učestvovati na Forumu.

Događaju će prisustvovati generalna direktorka Svetske trgovinske organizacije Ngozi Okondžo-Iveala, predsednik Grupacije Svetske banke Ažaj Banga, kao i direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva.

Više od 200 panela na Svetskom ekonomskom forumu će se prenositi uživo širom sveta, poručuju organizatori.

Forum duže od pet decenija okuplja lidere iz poslovnih krugova, vlade, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i sledeće generacije kako bi razumeli globalne izazove i zajedno pokrenuli svet napred.

(Tanjug)