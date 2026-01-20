Fudbal

KAKAV ŠOK U LIGI ŠAMPIONA: Mančester siti razočarao, izgubio od Bodo Glimta

Časlav Vuković

20. 01. 2026. u 22:18

JOŠ jednom je Mančester siti razočarao svoje navijače. "Građani" su kao gosti poraženi u 7. kolu Lige šampiona od Bodo Glimta sa 3:1.

FOTO: Tanjug/AP

Ekipi iz Engleske je ovo bio drugi vezani poraz, a verovatno su svi očekivali lako pobedu, posebno da se pokaže reakcija nakon poraza od Mančester junajteda (0:2).

Domaćinu je dva minuta bilo potrebno da sve reši. Kasper Heh je u 22. i 24. minutu tresao mrežu rivala za velikih 2:0.

Iako se očekivala reakcija Sitija, usledio je novi šok. Prednost je duplirao Jonas Hauge u 58. minutu. Nadu "građanima" doneo je Rajan Šerki u 60.

Ipak, to je bilo sve od tima Pepa Gvardiole koji su morali da čestitaju vicešampionu Norveške.

Siti posle ove utakmice zauzima šesto mesto sa 13 bodova, dok je Bodo Glimt na 27. poziciji sa šest.

