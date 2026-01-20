BLOKADERI BRINU DA NE UVREDE PICULU: Smeta im izložba u Skupštini o Jasenovcu, najgorem logoru Drugog svetskog rata
BLOKADERIMA smeta čak i izložba o Jasenovcu u holu Narodne skupštine jer će uvrediti Piculu i Davora Ivu Štira!
Pa blokaderi kad bi bili na vlasti, mi bi se i za Jasenovac izvinjavali, da nam oproste što su izvršili genocid nad srpskim narodom!
