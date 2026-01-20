Politika

BLOKADERI BRINU DA NE UVREDE PICULU: Smeta im izložba u Skupštini o Jasenovcu, najgorem logoru Drugog svetskog rata

В. Н.

20. 01. 2026. u 21:36

BLOKADERIMA smeta čak i izložba o Jasenovcu u holu Narodne skupštine jer će uvrediti Piculu i Davora Ivu Štira!

БЛОКАДЕРИ БРИНУ ДА НЕ УВРЕДЕ ПИЦУЛУ: Смета им изложба у Скупштини о Јасеновцу, најгорем логору Другог светског рата

Foto: Novosti

Pa blokaderi kad bi bili na vlasti, mi bi se i za Jasenovac izvinjavali, da nam oproste što su izvršili genocid nad srpskim narodom!

Foto printskrin X/krebezis1

