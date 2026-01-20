EXPO 2027

LETEĆI TAKSI STIŽE NA EKSPO Vučić: Finalizovaćemo to sutra

В.Н.

20. 01. 2026. u 13:33

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio da leteći taksi stiže na Ekspo.

ЛЕТЕЋИ ТАКСИ СТИЖЕ НА ЕКСПО Вучић: Финализоваћемо то сутра

Foto: Printskrin/TV Pink

- Znate da ne mogu da govorim o tome do sutra u 15 sati ali obećali smo leteći taksi za Ekspo, pa ćemo to finalizovati sutra - rekao je Vučić prilikom obraćanja iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.

Celo predsednikovo obraćanje možete pročitati OVDE.

Evo šta je predsednik govorio u septembru prošle godine o letećem taksiju.

- Ja sam narodu obećao, svi ste mi se smejali u Srbiji kada sam o tome govorio, i očekujem da oni u Kini dobiju dozvolu za leteće automobile koji su sada ovde u vrednosti oko 300.000 dolara, znači nekih 260.000-270.000 evra. Ja verujem da ćemo već sledeće godine do 1. decembra moći da pokažemo kako funkcionišu leteći automobili na teritoriji Republike Srbije i da ćemo imati primenu i korišćenje letećih automobila, baš kao što sam i obećao tokom specijalizovanog Ekspa u našoj zemlji -  naveo je tada Vučić. 

Da podsetimo, Ekspo 2027 je Specijalizovana svetska izložba koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod sloganom "Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve", okupljajući države da predstave inovacije i doprinos igri, sportu i muzici razvoju i jedinstvu čovečanstva, te će predstavljati značajan događaj za Srbiju i region, sa fokusom na infrastrukturu, investicije i globalnu promociju. 

BONUS VIDEO - Ovako to radi blokaderska N1 kada se dogodi tragedija u nekoj drugoj zemlji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...