KUPUJEMO SUPERKOMPJUTERE Vučić iz Davosa: Očekujemo uskoro dolazak Alijeva u Srbiju i potpisivanje dogovora oko gasne elektrane

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, boravi u Davosu gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.

Predsednik je izjavio uskoro očekuje dolazak predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva u Srbiju i dodao da veruje da će biti potpisan dogovor oko gasne elektrane.

"Verujem da ćemo potpisati taj dogovor oko gasne elektrane. 500 megavata ćemo dodati u naš sistem, što je velika, velika stvar koja ne zavisi od sunčanih dana, ne zavisi od vetra, zavisi samo od snabdevanja gasom, a sa Azerbejdžanom potpisujemo ugovor da oni dostave gas preko bugarskog interkonektora koji smo izgradili zajedno sa Evropljanima. To će u okolini Niša biti gasna elektrana, novi poslovi na jugu Srbije", rekao je Vučić.

Dodao je da to predstavlja značajno snižavanje tenzija za nas kada je reč o obezbeđivanju električne energije u budućnosti.

-Ono što je zanimljivo, imali smo sastanak, osim sa Mađarima, i sa Francuzima, sa EDF-om, kompanijom za električnu energiju i sa njima smo potpisali Memorandum o razvoju nuklearne energije u Srbiji, ali i jednog holističkog sveobuhvatnog pristupa kako da rešavamo nagomilane probleme i kako da obezbedimo dovoljno struje u budućnosti za Srbiju, posebno imajući u vidu data centre, superkompjutere, rekao je Vučić.

Dodao je da drugi superkompjuter Srbija kupuje u Francuskoj.

-Tako da očekujem njihov dolazak uskoro u Srbiju da pokušamo da napravimo i zajednička rešenja, da vidimo kako da se izborimo sa svim tim problemima, rekao je Vučić.

Istakao je da Srbija hoće da gradi nove data centre i da je neophodna električna energija.

-Hoćemo da gradimo nove data centre. Nama data centar u Kragujevcu troši više nego ceo Kragujevac struje, sve sa FIAT-om zajedno. Dakle, data centri i nove tehnologije, veštačka inteligencija troši bukvalno nenormalne količine električne energije. Mi moramo na to da se naviknemo, da se pripremimo i da napravimo mrežu koja to može da primi i prihvati i zato nam je i taj sastanak sa IDF-om bio važan, rekao je predsednik Vučić.

