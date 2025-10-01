RAČUNI MANJI ZA SEDAM ODSTO: Evo kako da ostvarite popust za struju
ZA sva domaćinstva koja papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim i plate ga do 20. u mesecu, „Elektroprivreda Srbije“ od računa za oktobar omogućava popust od sedam odsto.
Prvi korak je da kupci izaberu elektronsku dostavu računa. To mogu da urade na portalu i aplikaciji „EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu www.eps.rs . Procedura za izbor e- računa je jednostavna i prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu. Tako štede papir i svoje vreme i nema više čekanja poštara, a ujedno daju svoj doprinos očuvanju životne sredine. Naredni korak je da izmire svoj račun do 20. u mesecu i ostvaruju popust od sedam odsto.
Elektronski račun EPS već koristi oko 300.000 građana i oni ako žele da ostvare popust od sedam odsto treba samo da plaćaju svoje račune do 20. u mesecu.
Osim toga, od računa za oktobar omogućen je i popust od šest odsto za domaćinstva koja sama očitaju stanje na brojilu, pošalju podatke EDS i plate račun do 20. u mesecu. Takođe, i dalje je moguć stari popust od pet odsto za one koji račun izmire do 28. u mesecu. Važno je da građani znaju da domaćinstvo može da ostvari samo jedan popust i sami odlučuju koji će od ponuđenih iskoristiti.
