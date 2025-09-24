MALI POSETIO MARINU I SAŠU VASIĆ, KOJI SU KUPILI STAN: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade - nastavljamo program
PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je više od 3.000 porodica u Srbiji iskoristilo mogućnost da uzme jeftine stambene kredite za mlade sa učešćem od jedan odsto i istakao da će država nastaviti program subvencionisanja tih stambenih kredita.
Mali je, tokom obilaska porodice Vesić u Kaluđerici, koja je kupila stan u okviru tog programa, rekao da je planirano da se garantnom šemom pokrije 5.500 stanova i naglasio da će kada ta kvota bude ispunjena, država aktivirati novu garantnu šemu.
- Najvažnije za mlade ljude je da kupe svoju prvu nekretninu, onda su sigurni, što bi rekli 'svoj na svome' i onda mogu dalje da prave planove. Mi ćemo nastaviti sa tim programom - rekao je Mali.
On je rekao da su Marina i Saša Vesić iskoristili tu mogućnost, a da ne bi uspeli da kupe stan da učešće za kredit nije smanjeno na jedan odsto.
- Zato sam danas ovde jer kad čuju i vide vas, shvatiće da ovi krediti nisu šarena laža i da da time de facto rešavaju svoje probleme - rekao je Mali.
Ukazao je da rata kredita približno ista kao kirija koju su Vesići plaćali dok su bili podstanari.
- To je ogromna prednost o kojoj smo govorili. Umesto da plaćaju rentu, plaćate kredit i svoji ste na svome - naglasio je ministar.
Podsetio je da je učešće jedan odsto i da je za kredit od 100.000 evra, što je maksimalni iznos, učšeće 1.000 evra.
Mali je rekao da banke i dalje traže veće učešće, ali da država garantuje i da korisnici kredita, kao što su Saša i Marina Vesić, plaćaju jedan odsto, a da ostatak plaća država, kao i da svakog meseca u prvih šest godina država doplaćuje ratu za kredit.
- Mislim da ne postoji bolji način da se pokaže koliko brinemo i da ne postoji bolji način da se utroši taj novac iz budžeta. I svaki put kada imamo neki prostor, to radimo ili pokrivamo deo stambenih kredita, ili povećavamo penzije i plate, minimalnu zaradu, gradimo vrtiće, škole, bolnice... To je odgovorna politika i od te politike nećemo odustati - rekao je Mali.
(Tanjug)
