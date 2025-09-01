OD MEŠETARA I POLISA ŠTITI: Inicijativa Ministarstva poljoprivrede da se u otkupu poljoprivrednih proizvoda uvede obavezno osiguranje

UGOVORE otkupne cene i količine poljoprivrednih proizvoda, preuzmu ih i - nestanu. Poljoprivrednik ostaje i bez para i bez robe. Da se to ne bi dešavalo uvodi se obavezno osiguranje za firme koje otkupljuju voće, povrće, žitarice, što bi obezbedilo zaštitu obe strane u poslu. Tako niko ne bi ostajao kratkih rukava, ni poljoprivredni proizvođači, niti otkupljivači.

foto Novosti

Inicijativu za obavezno uvođenje osiguranja u poslove otkupa, baš kao što postoji za turističke agencije, pokrenulo je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na sugestije udruženja poljoprivrednika. Očekuje se da će otkup uz garanciju osiguravajućih kuća zaživeti za mesec dana.

Prema rečima Đorđa Grujića, iz Udruženje poljoprivrednika "Asocijacija 2022", obavezna polisa će mnogo značiti poljoprivrednicima u svim oblastima, posebno u voćarstvu, gde je bilo najviše zloupotreba.

- To je već zaživelo u Vojvodini i pojedinim mestima gde proizvođači insistiraju na tome da ugovore podrže osiguravajuće kuće koje će garantovati isplate ugovorene robe - kaže Grujić. - Cilj ove inicijative je da se nađe model koji će štititi proizvođače od toga da ostanu i bez robe i bez para. Kasnije ne mogu da otplaćuju rate kredita, ne mogu da ulažu u proizvodnju i sve vodi do propasti poljoprivrednika. Tražimo način da vlasnici firmi sa ograničenom odgovornošću koji su prevarili proizvođače i preko noći nestajali sa robom ne mogu ponovo da osnivaju preduzeća i bave se otkupom.

Kako ističe, mešetari osnuju firmu bez kapitala, ugovore otkup robe i nestanu, a proglase stečaj za svoju firmu. Tada se to preduzeće za otkup briše iz registra otkupoljivača i otkupnih mesta, ali to nesavesnim vlasnicima ne smeta da kasnije ponovo pod istim matičnim brojem osnuju novu firmu i vrate se u poslove otkupa.

Zajedno traže sistemska rešenja BUDUĆU agrarnu politiku kao partneri oblikovaće zajedno poljoprivredni proizvođači i institucije, a to će biti i zadatak radne grupe koja će uskoro biti formirana. Među obavezama ove radne grupe biće i uvođenje obaveznog osiguranja u poslovima otkupa poljoprivrednih proizvoda. Tako su na nedavnom sastanku predstavnika Udruženja poljoprivrednika "Asocijacija 2022" sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem razmotrena i pitanja u vezi sa neizvesnom naplatom i problemima u otkupu poljoprivrednih proizvoda, što je prepoznato kao jedan od ključnih razloga zašto je potrebno urediti ovaj segment na sistemskom nivou.

- Poljoprivrednici nemaju vremena da istražuju istoriju te firme i njenog osnovača i upadaju u zamku nesavesnih - kaže Grujić. - Model uvezenih lica bi doveo u red sistem jer bi proizvođači znali s kim posluju. Firme bi osuguravajućim kućama garantovale posao menicama ili drugim zalozima, a osuguravači će u slučaju da otkljupljivač propadne ili nestane imati obavezu da isplati ugovoren količine, po kvalitetu koji je dogovoren SRB dokumentom.

Naglašava da će planiranim modelom biti obezbeđen i otkupljivač u slučaju da poljoprivrednik ne može da obezbedi ugovorene količine ili kvalitet. Ugovori se često sklapaju na reč gde se kupuju količine iz sezona koje tek predstoje. Osiguranje tada štiti otkuljpivače kako oni ne bi propali, s obzirom na to da treba da isplate određene količine robe koju ne mogu da dobiju.

- Sada je osiguranje između dve strane - proizvođača i otkupljivača na dobrovoljnoj bazi, ali ministarstvo pokreće inicijativu da se ti odnosi regulišu zakonom uz obavezno pokriće osiguravajućih kuća - kaže Grujić. - Verujem da će taj akt biti spreman za mesec dana.