PRODAJU CELO DOMAĆINSTVO ZA 25.000 EVRA: U mirnom mestu, na svega 19 kilometara od velikog grada

U MIRNOM selu Marenovo, na svega 19 kilometara od Kruševca, prodaje se seosko domaćinstvo idealno za miran život ili odmor van gradske gužve.

Foto: Fejsbuk/ Jeftine nekretnine Srbija

Nekretnina se nalazi pored glavne ulice, što olakšava pristup i čini je pogodnom i za stanovanje i za pokretanje privatnog posla.

Kuća je smeštena na prostranom placu od osam ari, što pruža mogućnost za uređenje dvorišta, sadnju voća i povrća ili izgradnju dodatnih objekata. Vlasništvo je 1/1, a cena je fiksna i iznosi 25.000 evra.

Ova ponuda može biti prilika za one koji žele da investiraju u nekretninu na selu, u blizini većeg grada, uz povoljnu cenu.

(Fejsbuk/Jeftine nekretnine Srbija)