PRODAJU CELO DOMAĆINSTVO ZA 25.000 EVRA: U mirnom mestu, na svega 19 kilometara od velikog grada
U MIRNOM selu Marenovo, na svega 19 kilometara od Kruševca, prodaje se seosko domaćinstvo idealno za miran život ili odmor van gradske gužve.
Nekretnina se nalazi pored glavne ulice, što olakšava pristup i čini je pogodnom i za stanovanje i za pokretanje privatnog posla.
Kuća je smeštena na prostranom placu od osam ari, što pruža mogućnost za uređenje dvorišta, sadnju voća i povrća ili izgradnju dodatnih objekata. Vlasništvo je 1/1, a cena je fiksna i iznosi 25.000 evra.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Ova ponuda može biti prilika za one koji žele da investiraju u nekretninu na selu, u blizini većeg grada, uz povoljnu cenu.
(Fejsbuk/Jeftine nekretnine Srbija)
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Preporučujemo
KROV NAD GLAVOM ZA 6.000 EVRA: Može da se kupi i na kredit
07. 08. 2025. u 12:06
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)