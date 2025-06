NIKO NIJE OČEKIVAO OVAKVU ORGANIZACIJU: Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe o Srbiji kao domaćinu "Ekspa"

"IGRAJ za čovečanstvo" to je tema Specijalizovane "Ekspo" izložbe i smatram da je ona izuzetno inspirativna i da će pomeriti granice u organizovanju ovakve svetske manifestacije. Učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa Srbijom i Beogradom, pa da osmisle način kako će se predstaviti na izložbi "Ekspo 2027. godine" u Beogradu.

Foto: Novosti

Niko nije očekivao da će organizacija biti tako napredna.

Ovo je nakon prve značajne internacionalne konferencije u Beogradu, održane pre tri dana u Sava centru, rekao generalni Sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri Kerkentzes. Na sastanku u Sava centru internacionalni učesnici izložbe "Ekspo" bili su u prilici da se detaljnije upoznaju sa ovim projektom.

- Ovo je prvi put da druge zemlje dolaze u Srbiju da vide sam projekat, šta je "Ekspo", Beograd, kao i Srbija i kako oni mogu biti deo toga - istakao je Kerkentzes. - Zemlje već imaju svoju prvu ideju, kao i utisak o Srbiji i Beogradu, a sada počinje rad na tome kako se prezentovati 2027. godine. Većina povratnih informacija su bile poruke iznenađenja, u veoma pozitivnom smislu. Niko nije očekivao da će organizacija ove internacionalne izložbe biti tako napredna.

Naš sagovornik kaže da ovde nije reč o građevinarstvu, već o logistici, operacijama i svim tehničkim detaljima koji su nepohodni. Čuo sam dosta komentara, da se na pitanja odgovorilo veoma brzo, i precizno, što je veoma važno. Moramo da shvatimo da ovaj projekat ne gradi samo Srbija, već da je ovde više od 100 zemalja, koje će zajedno raditi i graditi. Populacije i zemlje su različite, ali moramo naći način da se svi slože i da zajedno u maju 2027. godine otvorimo "Ekspo".

Govorio je Kerkentzes i o napretku Srbije, ali i o tome da je Srbija do sada uradila neverovatan posao. Kako je rekao, iako je prostor gde će biti smešten "Ekspo" brzo izgrađen, sada je neophodno razmišljati o temama, načinima na koje će zemlje učesnice biti uključene u projekat, koje su to vrednosti, a koje poruke ovog događaja, kao i to kakav je tehnički aspekt za prezentaciju učesnika.

- Vi ćete izgraditi oklop, ali će oni biti iznutra jezgro, a to je ono na šta se moramo fokusirati. Smatram da je ovaj "Ekspo" u odnosu na dosadašnje dosta napredniji. Iako do kraja priprema imamo još dve godine, moramo raditi brzo. Smatram da je srpski tim na pravom putu i da će zemlje moći da se fokusiraju, kako bismo priredili neverovatnu izložbu - dodaje on.

Troškovi od 1,29 milijardi evra UKUPNI troškovi organizovanja izložbe u Beogradu, uključujući prateću infrastrukturu, Akvatik centar, rezidencijalni kompleks od 1.500 stanova, prugu Zemun - aerodrom "Nikola Tesla" - "Ekspo 2027" i novi pristan na Savi iznosiće 1,29 milijardi evra. Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri Kerkentzes je tim povodom rekao da se svaki "Ekspo" planira i budžetira u skladu sa ciljevima i okolnostima, zbog čega je teško praviti direktna poređenja između izložbi, bilo u pogledu budžeta, broja posetilaca, međunarodnih učesnika ili ekonomskog uticaja, navodi se u saopštenju preduzeća "Ekspo". Izbor Srbije za domaćina Specijalizovane izložbe "Ekspo 2027", kako je naglasio, i odobravanje njenog Dosijea o priznanju potvrđuju poverenje država članica BIE u njenu sposobnost da organizuje veliki globalni događaj.

Kerkentzes kaže i da će ovaj događaj Srbiju i okruženje staviti u centar sveta 2027. godine. Cilj je, kako kaže, da pažnja bude usmerena na dešavanja unutar naše zemlje.

- "Ekspo" će doneti dosta investicija Beogradu i Srbiji, doprineće i turizmu, kao što je to bio slučaj u Osaki i drugim gradovima. Doneće i dosta ekonomskih benefita građanima ove zemlje. Veoma je značajno to što je Srbija ulogu lidera shvatila ozbiljno i upravo je to ono što očekujemo od nje kao domaćina. "Ekspo" traje samo tri meseca, ali osećanja, vrednosti i poruke na koje će biti prezentovane ta tri meseca, moraju da ostanu i nakon 2027. godine - objašnjava Kerkentzes.

Za kraj je istakao da se ovde ne radi samo o jednoj zemlji, već i o regionu, celoj Evropi i o okupljanju sveta u Srbiji.