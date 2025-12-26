U LUCI U ĐENOVI ZAPLENJENE TAŠNE: 20.000 tašni falsifikata luksuznih marki
U OPERACIJI „Hermes“ uoči Božića, u saradnji carinskih vlasti i Finansijske policije komande iz Đenove nađeno je i zaplenjeno 21.000 tašni poznatih, kako italijanskih tako i internacionalnih, firmi, ali lažnih, u vrednosti od preko 33 miliona evra.
Roba je otkrivena kontrolišući kontejnere koji su pristizali u luku i pregledajući dokumentaciju o robi, koja je stizala iz inostranstva a namenjena za italijansko tržište, jer se očekivalo da će svet kupovati i takvu robu za božićne poklone.
Šest kineskih građana koje su zastupali njihovi advokati prijavljeno je pravosudnim vlastima da su uneli na italijansku teritoriju falsifokovane proizvode.
