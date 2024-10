MAKEDONCI SPUSTILI CENU DŽINKE: Povrtari na jugu Srbije uglavnom su zadovoljni ovogodišnjom sezonom iako je bila teška

PROIZVOĐAČI povrća na jugu Srbije pamtiće ovu sezonu po veoma teškim uslovima proizvodnje. Velike vrućine uticale su na manje prinose i pojavu raznih bolesti, pa je potražnja sve vreme bila takva da je njihova muka uglavnom ostala na ceni.

Foto I. Mitić

Sumirajući rezultate, naši sagovornici ističu da nisu loše prošli imajući u vidu veliki trud koji su morali da ulože kako bi očuvali kvalitet roda.

- Sezona je počela klimavo, ali se sve relativno brzo stabilizovalo. Sada je stanje na tržištu malo bolje, pa ćemo nekako da preklopimo troškove i da nešto zaradimo, iako su ulaganja velika. Svaki dan je ovde drugačiji. Cene variraju u zavisnosti od ponude i potražnje, a na nama je da plivamo i da se trudimo da prođemo što bolje - priča nam Milorad Stojanović iz Grajevca, sela u okolini Leskovca.

Zatekli smo ga dok meri nekoliko kutija karfiola, kojim se trguje po ceni od 140 do 150 dinara. Krastavac se sada prodaje za 80 dinara za kilogram, dok je proletos koštao 30 dinara manje.

- Paprika džinka mi je išla dobro. Imam i kornišone izuzetnog kvaliteta. Jutros sam ih dao za 100 dinara po kilogramu. Ovo je njihovo doba godine, ali se malo traže. Ne mogu da vam kažem zašto. Verovatno zbog onih reklama, tri tegle za 500 dinara, a za nas tu nema mesta - smeje se Milorad.

Na leskovačkoj kvantaškoj pijaci najviše se traži crvena paprika za pripremu ajvara i njome se trguje po stabilnoj ceni koja se kreće od 140 do 160, pa i 180 dinara za onu vrhunskog kvaliteta. U jeku potražnje za ovom robom bilo je i konkurencije iz Severne Makedonije, što je uticalo na to da njena cena sve vreme bude ista, a procene su da bi u suprotnom dostigla iznos viši od 200 dinara za kilogram.

- Biće paprike. Pred nama je još jedna berba, ali zbog ovih kiša čekamo još koji dan da ucrveni. Ja sam zadovoljan i prezadovoljan. Imao sam velike količine i na obrtu je moglo dobro da se zaradi. Teško je bilo održati dobar rod i kvalitet. Bilo je mnogo muke oko toga posebno u plasteničkoj proizvodnji, dok smo na otvorenom bolje prošli - kaže Boža Trajković iz Manojlovca.

U zavisnosti od vrste i kvaliteta krompir na veliko košta od 30 do 50 dinara. Cena paradajza se kreće od 140 do 160, a kupusa od 70 do 80. Šargarepa i cvekla koštaju 60, luk 40, a pasulj od 250 do 350 dinara, dok je cena turšije oko 150 za kilogram.

Među trgovcima zatičemo i one koji se poslovično žale na velika ulaganja i na uvoz robe, kada je najtraženija i kada ima najbolju cenu, uz tvrdnje da rade tek da bi preživeli do naredne godine.

- Cene su uglavnom iste kao i prošle godine na koju ne možemo da se žalimo. Nešto je veća potražnja za paprikom, pa joj je i cena viša. Zbog velikih vrućina berba je počela još krajem jula, a rod je za četvrtinu manji. U prirodi nam je da kukamo. Da se ne isplati niko ne bi radio. Nije problem da se proizvede, ali je muka da se proda. Manje je piljara, pijace su slabe, a to su naši glavni kupci. Veliki trgovinski lanci imaju posebne uslove, a robu plaćaju kad hoće - objašnjava Bojan Cakić iz Palikuće i dodaje da se i zimnica stavlja u sve manjim količinama u odnosu na ranije godine.

Zelena pijaca u Leskovcu

NA leskovačkim zelenim pijacama cene povrća su znatno više u odnosu na to kada se trguje na veliko, pa kupci za istu količinu robe treba da izdvoje u proseku 25 do 30 odsto više novca. Paprika za ajvar se plaća 170 do 200 dinara za kilogram koliko košta i turšija. Cena kornišona se kreće od 130 do 150 dinara. Karfiol se prodaje za 200, a šargarepa i kupus za 100 dinara po kilogramu.