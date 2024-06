LUČIĆ: Liderska pozicija Telekoma bar još 10 godina!

Rezultati kakve je Telekom Srbija napravio od 2018. do danas, koliko traje proces transformacije kompanije, predstavlja veliki uspeh na svetskom nivou!

Foto Tanjug

Dok operateri u celom svetu prolaze kroz veliku krizu zbog razvoja digitalnih platformi i novih načina komunikacije, a Telekom je u odnosu na njih imao i neuporedivo lošiju startnu poziciju, izgrađena je jedna od najboljih optičkih i mobilnih mreža u celoj Evropi, strateški se ulagalo u multimediju, sadržaje i digitalne servise, napravljeni su rekordni poslovni rezultati, tako da je liderska pozicija kompanije u zemlji i celom regionu garantovana za još najmanje deset godina.

Ovo je danas u gostovanju na RTS izjavio generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.



- Prošle godine smo prvi put ostvarili prihode veće od dve milijarde evra, operativnu dobit od milijardu evra, a neto profit od preko 400 miliona evra. Sve to se zasniva na rekordnom rastu broja korisnika, kojih sada imamo 11,5 miliona i blizu smo cifre od 12 miliona, praktično duplo više nego što Srbija ima stanovnika, jer snažno rastemo u regionu i dijaspori. Sve to smo uspeli u jeku globalne krize u industriji telekomunikacija i uprkos svetskim ekonomskim krizama koje su doneli pandemija i rat u Ukrajini. Pritom, zaduženost čvrsto držimo pod kontrolom. Na kraju 2023. imali smo dug prema bankama od 2,4 milijarde evra, u međuvremenu je legao novac od prodaje antenskih stubova tako da nam je sada ispod 2 milijarde i, kada se analizira ključni parametar, a to je iznos ukupnog duga u odnosu na EBITDA, postigli smo veliki uspeh da uđemo u red manje zaduženih velikih operatera - objasnio je Vladimir Lučić.

Kao što je prošla godina bila rekordna u poslovanju Telekoma tako će biti i ova i, kako je naglasio, svaka sledeća.

- U 2023. ostvarili smo, može se slobodno reći, impresivno povećanje prihoda od 41 odsto u odnosu na 2022, kao i rast operativne dobiti od čitavih 80 odsto, uz dvocifren rast broja korisnika interneta i televizije. U prvom kvartalu ove godine beležimo dodatni snažan rast prihoda i profitabilnosti od 10 odsto, a očekujemo da ćemo godinu završiti sa 20 odsto više korisnika. Pritom, svaka sledeća godina biće rekordna, izuzetno svetla budućnost Telekoma Srbija je praktično osigurana i, uz dugoročno garantovanu lidersku poziciju u zemlji i regionu, postajemo veliki međunarodni operater - poručio je Lučić.

Upravo se tu nalazi najveći prostor za dalji napredak kompanije: njeno međunarodno širenje kroz projekat za dijasporu.

U protekle tri godine, Telekom Srbija je postao operater u Austriji, zatim u Švajcarskoj i Nemačkoj, sa svojom TV ponudom prisutan je u Turskoj, a ove godine na red dolazi puštanje signala u SAD.

- To znači da ćemo do kraja 2024. biti prisutni na tržištima sa više od 500 miliona stanovnika i brojnom dijasporom iz zemalja našeg regiona, kojima nudimo najpovoljnije telefoniranje, uključujući ono prema matici, ekskluzivne TV pakete i najkorisnije digitalne servise. Preko projekta za dijasporu dupliraćemo broj korisnika i prihode, značajno ćemo uvećati i profit, to će biti jedan od najboljih izvoznih proizvoda u celokupnoj privredi Srbije - naglasio je Lučić.

Telekom važan za razvoj cele Srbije Kompanija Telekom Srbija već sada je spremna za puštanje 5G mreže i samo se očekuje raspisivanje tendera. - Krajem ove godine ili početkom sledeće trebalo bi da bude raspisan tender za 5G, naše bazne stanice imaju svu neophodnu opremu i signal praktično odmah može da se aktivira. Jedini smo u regionu dobili podršku Evropske investicione banke, kao i Švedske razvojne banke, za razvoj 5G mreže. Ona će biti veoma važna i za predstojeći Ekspo 2027, gde će biti prezentovana razna najsavremenija tehnološka dostignuća poput autonomnog upravljanja vozilima. Razvoj Telekoma je vrlo važan za celu Srbiju, kada nacionalni operater poseduje jaku optičku i 5G mrežu to je ključni preduslov za spremnost cele zemlje i njene privrede za Četvrtu industrijsku revoluciju, za digitalno doba - poručio je generalni direktor najuspešnije srpske kompanije Vladimir Lučić za RTS.



Sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške najuglednijih finansijskih institucija iz EU i SAD, čiji spisak je impresivan: Evropska investiciona banka, Švedska razvojna banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Svetska banka, Dojče banka, italijanska grupacija SACE, Bank of Amerika, i tu nije kraj.

- Poverenje koje Telekomu Srbija ukazuju najpoznatije i najuglednije međunarodne finansijske institucije, a pogotovo to što ulažu u Telekom ne tražeći bilo kakve garancije, dokaz je koliko smo poslovno zdrava kompanija, sa ambicioznom i ujedno vrlo realnom strategijom razvoja i kvalitetnim biznis planom. Očekujemo da u toku ove godine sklopimo partnerstvo i sa američkom državnom izvoznom Eksim bankom, za 5G mrežu i digitalne servise, čime ćemo postati možda prvi operater na svetu, a sigurno prvi u Evropi, koji sa njima ima poslovnu saradnju. Za širenje Telekoma na SAD, partnerstva sa američkim finansijskim institucijama, kao i sa najvećim digitalnim igračima poput Amazona, od velike su važnosti i još jedan znak njihovog poverenja - istakao je Vladimir Lučić.

Strategija je ključna Prvi čovek Telekoma je istakao da je u telekomunikacijama najvažnije da kompanija ima dobru strategiju. - Kada imate dobru strategiju onda lakše prevazilazite sve prepreke, uključujući one na čiji nastanak niste mogli da utičete, poput ekonomskih posledica pandemije i rata u Ukrajini, kao i uzimajući u obzir sve promene u industriji telekomunikacija. Samo od naše strategije zavisi kako ćemo se snaći u budućnosti, da li ćemo se svesti na protočni bojler za digitalne platforme ili ćemo da gradimo digitalnu kompaniju sa najkorisnijim servisima, multimedijom, ekskluzivnim sadržajima, sa liderskom pozicijom i u budućnosti - objasnio je Vladimir Lučić.