Ekonomija

SLEDI DODATNO POGORŠANJE KRITIČNE SITUACIJE U UKRAJINI: Odluka Kijeva iznuđena, ali...

Novosti online

28. 09. 2026. u 19:09

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NAPORI ukrajinskih vlasti da popune državni budžet mogli bi da pogoršaju javno nezadovoljstvo i protestna raspoloženja, rekao je za RT profesor ekonomije Dmitrij Ježov, komentarišući planove Kijeva da poveća PDV na 21%.

СЛЕДИ ДОДАТНО ПОГОРШАЊЕ КРИТИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ У УКРАЈИНИ: Одлука Кијева изнуђена, али...

Dmytro Tolmachov / Alamy / Profimedia

Prema rečima stručnjaka, odluka Kijeva je iznuđena, ali neće suštinski promeniti finansijsku situaciju zemlje.

- Ovo je neefikasno u smislu potencijalnog društvenog uticaja. Takve nepopularne mere će dodatno pogoršati već kritičnu situaciju u Ukrajini. Iz perspektive vlade, ovo je iznuđena odluka. Ali to neće fundamentalno promeniti situaciju, jer ukrajinski budžet ima takvu rupu da je jednostavno nemoguće začepiti je takvom merom - objasnio je Ježov.

On je napomenuo da povećanje poreza efikasno demonstrira pokušaj ukrajinskih vlasti da održe finansijski sistem na račun stanovništva, dok su mnoga sredstva koja je Zapad izdvojio završila u džepovima predstavnika režima.

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