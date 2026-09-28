SLEDI DODATNO POGORŠANJE KRITIČNE SITUACIJE U UKRAJINI: Odluka Kijeva iznuđena, ali...
NAPORI ukrajinskih vlasti da popune državni budžet mogli bi da pogoršaju javno nezadovoljstvo i protestna raspoloženja, rekao je za RT profesor ekonomije Dmitrij Ježov, komentarišući planove Kijeva da poveća PDV na 21%.
Prema rečima stručnjaka, odluka Kijeva je iznuđena, ali neće suštinski promeniti finansijsku situaciju zemlje.
- Ovo je neefikasno u smislu potencijalnog društvenog uticaja. Takve nepopularne mere će dodatno pogoršati već kritičnu situaciju u Ukrajini. Iz perspektive vlade, ovo je iznuđena odluka. Ali to neće fundamentalno promeniti situaciju, jer ukrajinski budžet ima takvu rupu da je jednostavno nemoguće začepiti je takvom merom - objasnio je Ježov.
On je napomenuo da povećanje poreza efikasno demonstrira pokušaj ukrajinskih vlasti da održe finansijski sistem na račun stanovništva, dok su mnoga sredstva koja je Zapad izdvojio završila u džepovima predstavnika režima.
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