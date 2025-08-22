Poljoprivreda

OČEKUJE SE MNOGO MANJI ROD: Tropske vrućine nanele veliku štetu kukuruzu

Dimitrije Krsmanović

22. 08. 2025. u 17:10

Stručnjaci predviđaju da će prinos biti i do 50 odsto manji u poređenju sa višegodišnjim prosekom, jer je od prošlog septembra do danas bilo svega 488 litara padavina i one su bile neravnomerno raspoređene.

Foto: M. Spasenov

Kukuruz, kao najzastupljenija kultura u kikindskom i novokneževačkom ataru, proletos je zasejan na površini nešto većoj od 26.500 hektara i posle dobrog nicanja i početnog idealnog razvoja biljke, velikim delom je uništen tropskim vrućinama i nedostatkom vlage, rečeno je na tradicionalnom skupu "Dani polja kukuruza i suncokreta" koji je organizovala poljoprivredna stručna služba "Kikinda", objavila je Regionalna privredna komora Severnobanatskog upravnog okruga.

U jeku najvećih vrućina u junu je bilo svega osam, a u julu 39 litara po kvadratu i to u osam kišnih dana, pa je vlaga iz zemljišta brzo nestala. 

Kada je trebalo da dođe do oplodnje i nalivanja kukuruznog zrna toplota je bila previše jaka.

Srednja dnevna temperatura vazduha u junu bila je 24,1 stepena Celzijusa, što je za 5,5 stepeni više od višegodišnjeg proseka, a slično je bilo i u julu.

Rečeno je da je suncokret ipak nešto bolje prošao, započeta je njegova žetva, a ostvareni prinosi kreću se od 1.000 do 1.800 kilograma po hektaru, što je ispod višegodišnjeg proseka.

Agronomi procenjuju da kasniji deo žetve može da donese nešto bolje rezultate, pa će prinosi biti i do 2,5 tone po hektaru kod poznijih sorti.

Očekivanja su da će na kraju proizvodne sezone rod suncokreta biti niži za oko 20 odsto u poređenju sa višegodišnjim prosekom.

(Tanjug)

