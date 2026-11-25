U ATINI je sinoć, u 73. godini preminuo Aleksandar Crkvenjakov, novinar, publicista i diplomata. Obavljao je funkciju generalnog direktora Radio-televizije Srbije od 2001. do 2004. godine.

Foto: Printskrin Youtube/Demokratska stranka

Novinarstvom je počeo da se bavi u Radio Beogradu na studentskom programu Indeks 202.

Radio je kao urednik vesti Radio-televizije Beograd (1981–1990), direktor i glavni urednik Trećeg kanala (1991–1992).

Bio je ambasador pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije (2008–2013), direktor i suvlasnik Žizgin Art-a (2005–2008), direktor marketinga u Kredibel banci (1992–1994), kao i scenarista, reditelj i producent filmova i vizuelnih efekata (1993–2001).

Od maja 2013. godine radio je kao nezavisni medijski konsultant i preduzetnik.

Rođen je 1953. godine u Beogradu. Završio je Drugu beogradsku gimnaziju i diplomirao arhitekturu na Univerzitetu u Beogradu (1972–1977), a pohađao je i studije kibernetike na Fakultetu organizacionih nauka Univerzitetu u Beogradu (1979–1980).