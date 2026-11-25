Američki UFC borac Dru Dober prisetio se jedne od najneobičnijih epizoda iz svoje karijere, iz vremena kada se još takmičio u manjim MMA organizacijama.

Rey Del Rio / Getty images / Profimedia

Dober je već bio u kavezu i čekao protivnika, čija je muzika za izlazak pred publiku puštena čak dva puta. Međutim, od rivala nije bilo ni traga ni glasa.

Ispostavilo se da je napustio dvoranu na zadnji izlaz!

Organizator je tada ušao u kavez i ponudio Doberu da se umesto protiv odbeglog borca bori protiv aktuelnog šampiona organizacije, koji je nosio nadimak „Skresana sačmara“. Amerikanac je bez oklevanja prihvatio izazov.

Dober je anegdotu objavio u ponedeljak na društvenim mrežama, a njegova priča osvanula je danas na specijalizovanom portalu MMA Manija. Nije otkrio kako se borba završila.

Pogledajte video sa detaljima ove neverovatne priče: