REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje za područje istočne Srbije na lokalnu pojavu ledene kiše (za danas, 25. novembar, i sutra, 26. novembar).

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Večeras i tokom noći ka četvrtku (25/26. novembra) na planinama istočne Srbije i u Negotinskoj Krajini očekuje se kiša koja će se ponegde i lediti pri tlu.

Veći deo Srbije je pod žutim meteoalarmom - sve oblasti sem Beograda, Srema, Banata i Bačke.

Žuti alarm podrazumeva da vreme može biti opasno (potencijalno).

- Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba da nastavite sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - navodi RHMZ.

- Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada narednih dana vodostaji će se kretati ispod niskih plovidbenih nivoa - objavio je RHMZ i hidrološko upozorenje koje će biti na snazi do 1. decembra.