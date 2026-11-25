UČENICI Matematičke gimnazije osvojili su jednu zlatnu i dve srebrne medalje na 14. Rumunskom masteru iz informatike, održanom u Bukureštu, u organizaciji Nacionalnog koledža za informatiku "Tudor Vijanu".

Foto: Printskrin Tanjug TV

- Ovo je do sada najveći uspeh učenika Matematičke gimnazije na Rumunskom masteru iz informatike. Na takmičenju je učestvovao 271 takmičar - 147 uživo i 124 onlajn. Rezultati učesnika koji su se takmičili uživo bili su osnov za određivanje granica za medalje - rekla je direktorka Matematičke gimnazije u Beogradu Mirjana Katić.

Foto: Printskrin Tanjug TV

Sva trojica predstavnika Matematičke gimnazije, učenici trećeg razreda, osvojila su medalje.

- Učenik Petar Banović osvojio je zlatnu medalju i prvo mesto u konkurenciji takmičara koji su učestvovali uživo, do su učenici Nikola Šami i Pavle Damjanović osvojili srebrnu medalju - kazala je Katić.

Foto: Printskrin Tanjug TV

Dodala je da je u sastavu tima Srbije bio i Dimitrije Atanasković, učenik četvrtog razreda Gimnazije "Svetozar Marković" iz Niša, a da je ekipu iz Srbije predvodio Filip Bojković.

- Čestitamo našim učenicima i svima koji su doprineli njihovoj pripremi na ovom izuzetnom uspehu - istakla je Katić.

(Tanjug)