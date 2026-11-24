Kosta Pandurević ranjen je sinoć u pucnjavi u Istočnom Sarajevu, kada je na njegov automobil, u kojem se nalazilo i njegovo dvogodišnje dete, ispaljeno najmanje dva hica. Zbog sumnje da je iz blindiranog "audija A8" pucao na Pandurevića, policija traga za Đorđem Ždralom, višestruko osuđivanim kriminalcem iz Bosne i Hercegovine. Oglas Prema saznanjima ATV-a, do pucnjave je došlo oko 18.30 časova u blizini kafića "News". Ranjeni Kosta Pandurević je prijavio policiji pucnjavu i navodno je rekao da ga je ranio iz pištolja upravo Đorđe Ždrale, koji je potom pobegao sa lica mesta i od tada je u bekstu. U trenutku pucnjave u kolima se nalazilo i dete ranjenog Pandurevića.