AKTIVIRAN SISTEM "PRONAĐI ME": Nestala devojčica (14) u Obrenovcu
DEVOJČICA B. A. (14) nestala je u Obrenovcu, a povodom njenog nestanka aktiviran je sistem za hitno obaveštavanje javnosti „Pronađi me!“.
Kako je navedeno u obaveštenju, devojčica je nestala 23. novembra 2026. godine, oko 11 časova.
B. A. je visoka oko 160 centimetara, mršavije je telesne konstitucije, ima braon oči, dugu crnu kosu i svetlije je puti.
U trenutku nestanka na sebi je imala sivu jaknu, crnu duksericu, crne helanke i patike bordo boje.
Ukoliko imate bilo kakva saznanja o njenom nestanku, odmah pozovite 192 ili 064/89-23-414.
Uskoro opširnije
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