BUDIMO LJUDI: Porfirije u manastiru Rakovica služio pomen na 17. godišnjicu smrti patrijarha Pavla (FOTO)
PATRIJARH srpski Porfirije služio je danas u manastiru Rakovica svetu liturgiju i pomen patrijarhu srpskom Pavlu povodom 17 godina od njegove smrti.
Porfirije je nakon služenja parastosa podsetio na reči patrijarha Pavla - "budimo ljudi" i naveo da nismo ljudi onda kada smo izvan Hrista i Crkve, odnosno kada čovek za kriterijum svog života ima nešto ili nekog koji je često protiv Hrista i Crkve.
- Molili smo se za pokoj njegove duše, ali molili smo se i njemu da se moli za nas da budemo ono što je on želeo da budemo i na šta nas je on pozivao, a to je sročeno u nekoliko reči: "Da budemo ljudi". To znači, braćo i sestre, da iako smo ljudi, ne znači da smo zaista autentični i pravi ljudi. Biti čovek jeste dato, to je smisao poruke Svetog Patrijarha Pavla. Dakle, jeste dato, ali je i zadato - rekao je Porfirije.
Patrijarh je naveo da smo stvoreni po slici i prilici Božjoj kao ljudi i da imamo darove, ali da li ćemo na kraju i dozvoliti blagodati Božjoj da umnoži te darove i da postanemo zaista podobni zavisiti od toga da li ćemo da se upodobimo Hristu i da budemo istinski, pravi ljudi, saopšteno je iz SPC.
- Biti čovek znači biti u Hristu, biti u Bogočoveku. Samo smo ljudi, samo si čovek, samo sam čovek, onda kada je Bogočovek moj okvir, onda kada sam se poistovetio sa Bogočovekom Gospodom našim Isusom Hristom. To je priziv i blagoslov blaženopočivšeg Patrijarha Pavla, to je njegova molitva - rekao je Porfirije.
Dodao je da se danas sabrani narod u manastiru, moleći za pokoj duše patrijarha Pavla, isto toliko ili još više moli blaženopočivšem patrijarhu da se on zajedno sa svim svetima iz srpskog roda moli da zaista budemo ljudi.
- Da budemo čovek iz koga misli Hristos, iz koga govori Hristos, iz koga oseća Hristos i u kojem živi Hristos, u kojem živi Bogočovek. Večni pokoj, Bog da mu dušu prosti! - naveo je Porfirije.
Prethodno je patrijarh Porfirije u besedi pozvao da narod svakodnevno čuva pravoslavnu veru svojim životom i ispunjavanjem Božijih zapovesti.
- Ispunjavanjem zapovesti Božjih, kroz veru, čisti se naša duša, naše srce, otvara se perspektiva poznanja Boga, susreta sa Bogom. Otvara se perspektiva dublje spoznaje u koju su došli svetitelji Božji i apostoli, koji više nemaju dilemu između onog šta je dobro i šta je loše - naveo je Porfirije.
Patrijarh je ukazao da kada idemo spoznaji Boga živog, verom i ljubavlju prema Bogu, onda počinjemo da poznajemo i sebe, da poznajemo život, smisao života, da poznajemo bližnje.
- Onda razumemo reč Hristovu: 'Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe', jer pre toga ljubiš Boga kao zakon i pravilo svog života. Onda razumemo da smo jedni drugima potrebni, onda razumemo da možemo biti spremni da praštamo jedni drugima, jer je to smisao našeg života - rekao je Porfirije.
Dodao je da je smisao života i da ne odbacujemo, da ne mrzimo, navodeći da nema većeg otrova od mržnje.
- Mržnja truje onog koga prožima, ko je nošen njom. Dakle, jedno sa Bogom, jedno među sobom u različitosti, ne u jednoumlju, već u jednoj veri, u jednoj ljubavi i u jednoj nadi. Nadu nikada da ne gubimo, verom da živimo i ljubav da nam bude početak i kraj našeg života, ljubav prema Bogu i prema bližnjem - istakao je Patrijarh srpski.
Patrijarh Porfirije je nakon parastosa dočekao oko 150 učenika Gimnazije "Patrijarh Pavle - koji su u litiji od škole do manastira došli sa svojim direktorom Jasminom Nikolovskim, brojnim profesorima i veroučiteljima Slavišom Kostićem i đakonom Vukom Ercegom.
Patrijarh Pavle rođen je 11. septembra 1914. godine u slavonskom selu Kućancima kod Donjeg Miholjca (današnja Hrvatska) kao Gojko Stojčević.
Posle mature u sarajevskoj Bogosloviji 1936. godine, upisuje se na Bogoslovski fakultet u Beogradu, gde diplomira 1942. godine, a za vreme Drugog svetskog rata bio je veroučitelj u Domu za izbeglu decu u Banji Koviljači.
Zamonašen je 1948. godine u ovčarsko-kablarskom manastiru Blagoveštenju, gde je poneo monaško ime Pavle.
Za Episkopa raško-prizrenskog izabran je u maju 1957. godine, a u septembru iste godine tadašnji patrijarh srpski Vikentije hirotonisao ga je u beogradskoj Sabornoj crkvi.
U Eparhiji raško-prizrenskoj obnavljao je stare i porušene hramove i gradio nove, mnogo se trudio oko svešteničkog i monaškog podmlatka i neprestano je putovao i služio u svim mestima svoje Eparhije.
Posebno se starao o prizrenskoj Bogosloviji, gde je predavao crkveno pojanje i crkvenoslovenski jezik, a kao arhijerej na Kosovu i Metohiji, u vreme veoma teško za Srbe i SPC, proveo je više od 33 godine.
O napadima Arbanasa na imovinu Crkve, monahe, sveštenike i srpski narod, koji se pod tim pritiskom iseljavao, redovno je obaveštavao Sveti Arhijerejski Sinod i Sabor, kao i državnu vlast, a hrišćanskom smirenošću i trpeljivošću, podnosio vređanja i fizičke napade.
Svedočio je u Ujedinjenim nacijama, pred mnogobrojnim državnicima, o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Sveti Arhijerejski Sabor Srpske Pravoslavne Crkve izabrao ga je 1. decembra 1990. godine za 44. patrijarha Srpske Pravoslavne Crkve.
Preminuo je 15. novembra 2009. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gde je dve godine bio na medicinskoj nezi.
Opojan pred hramom Svetog Save na Vračaru sa najvišim crkvenim i državnim počastima, sahranjen je 19. novembra 2009. godine u manastiru Rakovici kod Beograda.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: NOVA KNjIGA U IZDANjU ”NOVOSTI” I ”GLASA CRKVE”: ”EVO ČOVEKA” autora protođakona Ljubomira Rankovića
Preporučujemo
LEPE VESTI: Deo priloga za Pojas Presvete Bogorodice ide Institutu za majku i dete
11. 11. 2026. u 10:08
PATRIJARH PORFIRIJE: Prava pobeda je u veri
08. 11. 2026. u 16:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)