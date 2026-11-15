BUDIMO LJUDI: Porfirije u manastiru Rakovica služio pomen na 17. godišnjicu smrti patrijarha Pavla (FOTO)

PATRIJARH srpski Porfirije služio je danas u manastiru Rakovica svetu liturgiju i pomen patrijarhu srpskom Pavlu povodom 17 godina od njegove smrti.

Foto: SPC

Porfirije je nakon služenja parastosa podsetio na reči patrijarha Pavla - "budimo ljudi" i naveo da nismo ljudi onda kada smo izvan Hrista i Crkve, odnosno kada čovek za kriterijum svog života ima nešto ili nekog koji je često protiv Hrista i Crkve.

- Molili smo se za pokoj njegove duše, ali molili smo se i njemu da se moli za nas da budemo ono što je on želeo da budemo i na šta nas je on pozivao, a to je sročeno u nekoliko reči: "Da budemo ljudi". To znači, braćo i sestre, da iako smo ljudi, ne znači da smo zaista autentični i pravi ljudi. Biti čovek jeste dato, to je smisao poruke Svetog Patrijarha Pavla. Dakle, jeste dato, ali je i zadato - rekao je Porfirije.

Foto: SPC

Patrijarh je naveo da smo stvoreni po slici i prilici Božjoj kao ljudi i da imamo darove, ali da li ćemo na kraju i dozvoliti blagodati Božjoj da umnoži te darove i da postanemo zaista podobni zavisiti od toga da li ćemo da se upodobimo Hristu i da budemo istinski, pravi ljudi, saopšteno je iz SPC.

- Biti čovek znači biti u Hristu, biti u Bogočoveku. Samo smo ljudi, samo si čovek, samo sam čovek, onda kada je Bogočovek moj okvir, onda kada sam se poistovetio sa Bogočovekom Gospodom našim Isusom Hristom. To je priziv i blagoslov blaženopočivšeg Patrijarha Pavla, to je njegova molitva - rekao je Porfirije.

Foto: SPC

Dodao je da se danas sabrani narod u manastiru, moleći za pokoj duše patrijarha Pavla, isto toliko ili još više moli blaženopočivšem patrijarhu da se on zajedno sa svim svetima iz srpskog roda moli da zaista budemo ljudi.

- Da budemo čovek iz koga misli Hristos, iz koga govori Hristos, iz koga oseća Hristos i u kojem živi Hristos, u kojem živi Bogočovek. Večni pokoj, Bog da mu dušu prosti! - naveo je Porfirije.

Foto: SPC

Prethodno je patrijarh Porfirije u besedi pozvao da narod svakodnevno čuva pravoslavnu veru svojim životom i ispunjavanjem Božijih zapovesti.

- Ispunjavanjem zapovesti Božjih, kroz veru, čisti se naša duša, naše srce, otvara se perspektiva poznanja Boga, susreta sa Bogom. Otvara se perspektiva dublje spoznaje u koju su došli svetitelji Božji i apostoli, koji više nemaju dilemu između onog šta je dobro i šta je loše - naveo je Porfirije.

Patrijarh je ukazao da kada idemo spoznaji Boga živog, verom i ljubavlju prema Bogu, onda počinjemo da poznajemo i sebe, da poznajemo život, smisao života, da poznajemo bližnje.

- Onda razumemo reč Hristovu: 'Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe', jer pre toga ljubiš Boga kao zakon i pravilo svog života. Onda razumemo da smo jedni drugima potrebni, onda razumemo da možemo biti spremni da praštamo jedni drugima, jer je to smisao našeg života - rekao je Porfirije.

Foto: SPC

Dodao je da je smisao života i da ne odbacujemo, da ne mrzimo, navodeći da nema većeg otrova od mržnje.

- Mržnja truje onog koga prožima, ko je nošen njom. Dakle, jedno sa Bogom, jedno među sobom u različitosti, ne u jednoumlju, već u jednoj veri, u jednoj ljubavi i u jednoj nadi. Nadu nikada da ne gubimo, verom da živimo i ljubav da nam bude početak i kraj našeg života, ljubav prema Bogu i prema bližnjem - istakao je Patrijarh srpski.

Foto: SPC

Patrijarh Porfirije je nakon parastosa dočekao oko 150 učenika Gimnazije "Patrijarh Pavle - koji su u litiji od škole do manastira došli sa svojim direktorom Jasminom Nikolovskim, brojnim profesorima i veroučiteljima Slavišom Kostićem i đakonom Vukom Ercegom.

Patrijarh Pavle rođen je 11. septembra 1914. godine u slavonskom selu Kućancima kod Donjeg Miholjca (današnja Hrvatska) kao Gojko Stojčević.

Posle mature u sarajevskoj Bogosloviji 1936. godine, upisuje se na Bogoslovski fakultet u Beogradu, gde diplomira 1942. godine, a za vreme Drugog svetskog rata bio je veroučitelj u Domu za izbeglu decu u Banji Koviljači.

Zamonašen je 1948. godine u ovčarsko-kablarskom manastiru Blagoveštenju, gde je poneo monaško ime Pavle.

Foto: SPC

Za Episkopa raško-prizrenskog izabran je u maju 1957. godine, a u septembru iste godine tadašnji patrijarh srpski Vikentije hirotonisao ga je u beogradskoj Sabornoj crkvi.

U Eparhiji raško-prizrenskoj obnavljao je stare i porušene hramove i gradio nove, mnogo se trudio oko svešteničkog i monaškog podmlatka i neprestano je putovao i služio u svim mestima svoje Eparhije.

Posebno se starao o prizrenskoj Bogosloviji, gde je predavao crkveno pojanje i crkvenoslovenski jezik, a kao arhijerej na Kosovu i Metohiji, u vreme veoma teško za Srbe i SPC, proveo je više od 33 godine.

Foto: Printskrin Jutjub/Agape

O napadima Arbanasa na imovinu Crkve, monahe, sveštenike i srpski narod, koji se pod tim pritiskom iseljavao, redovno je obaveštavao Sveti Arhijerejski Sinod i Sabor, kao i državnu vlast, a hrišćanskom smirenošću i trpeljivošću, podnosio vređanja i fizičke napade.

Svedočio je u Ujedinjenim nacijama, pred mnogobrojnim državnicima, o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Sveti Arhijerejski Sabor Srpske Pravoslavne Crkve izabrao ga je 1. decembra 1990. godine za 44. patrijarha Srpske Pravoslavne Crkve.

Preminuo je 15. novembra 2009. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gde je dve godine bio na medicinskoj nezi.

Opojan pred hramom Svetog Save na Vračaru sa najvišim crkvenim i državnim počastima, sahranjen je 19. novembra 2009. godine u manastiru Rakovici kod Beograda.

(Tanjug)

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