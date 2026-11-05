MINISTARSTVO ODBRANE RASKIDA UGOVOR SA RTS-OM: Neispunjavanje preuzetih obaveza od strane medijske ustanove
MINISTARSTVO odbrane donelo je odluku o raskidu ugovora o saradnji sa Radio-televizijom Srbije na zajedničkoj realizaciji serijala emisije „Dozvolite...“, zbog, kako se navodi, neispunjavanja Protokolom o saradnji preuzetih obaveza od strane Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“.
Kako se navodi u saopštenju, Ministarstvo odbrane je u više navrata obaveštavalo Radio-televiziju Srbije na odstupanja od ugovorenih obaveza, nastojeći da se okolnosti koje su dovele do narušavanja ugovornog odnosa otklone i stvore uslovi za nastavak uspešne saradnje.
Uprkos iskazanoj spremnosti Ministarstva da se saradnja nastavi, ni nakon višemesečnih nastojanja, kako se dalje navodi, nije došlo do pomaka u pogledu ispunjavanja preuzetih obaveza od strane Radio-televizije Srbije, zbog čega je doneta odluka o raskidu Ugovora.
Imajući u vidu da je reč o zajedničkom projektu čiji su uslovi realizacije definisani Ugovorom između Vojnofilmskog centra „Zastava film“ i Radio-televizije Srbije, kao i Protokolom o saradnji, raskidom Ugovora okončana je saradnja na navedenom projektu 5. novembra, navedeno je u saopštenju.
Dodaje se da Ministarstvo odbrane ne daje saglasnost Radio-televiziji Srbije za snimanje i proizvodnju novih emisija, niti korišćenje logoa, znaka ili drugog obeležja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i njihovih organizacionih jedinica, niti da bilo kog pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije potpisuje ili označava kao autora, koautora ili nosioca autorskog doprinosa u vezi sa stvaranjem, realizacijom ili bilo kakvim doprinosom realizaciji emisije, odnosno da na bilo koji drugi način stvara utisak o daljem učešću, povezanosti i doprinosu Vojnofilmskog centra „Zastava film” u vezi sa emisijom „Dozvolite...”.
Ističe se da se Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije ograđuju od svih emisija koje nisu emitovane do 5. novembra ove godine.
Ministarstvo je zahvalilo zaposlenima u Radio-televiziji Srbije koji su, kako je navedeno, godinama i decenijama na častan, odgovoran i profesionalan način dali doprinos uspešnoj realizaciji te emisije i informisanju javnosti o aktivnostima pripadnika sistema odbrane i Vojsci Srbije.
Ministarstvo odbrane ostaje otvoreno za saradnju sa svim medijskim kućama na realizaciji drugih projekata od zajedničkog interesa, usmerenih na informisanje javnosti, afirmaciju Vojske Srbije i promociju vojnog poziva i tradicije, navedeno je u saopštenju.
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