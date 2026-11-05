ČAS JE LOŠ AKO NIJE IZAZOV: Marko Langović, maturant Šeste beogradske gimnazije

KAKO da učenici na čas dolaze iz radoznalosti, a ne samo zato što moraju? Za Marka Langovića, maturanta Šeste beogradske gimnazije, odgovor počinje od jednostavnog pitanja koje bi, smatra, svaki nastavnik trebalo da postavi sebi: Zašto je ono što predajem učenicima uopšte važno?

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- Mislim da je najbitnije da nastavnik ume da objasni zašto je to što učimo zapravo bitno i gde možemo da ga primenimo. Kad čas nije samo čitanje iz knjige i prepisivanje, nego kad možeš nešto novo da saznaš i razumeš, onda ti je i zanimljivije da dođeš - kaže Marko.

Upravo u tome vidi razliku između časa na kom se gradivo mehanički usvaja i onog koji učenike podstiče da razmišljaju. Umesto da samo slušaju gotova objašnjenja, učenici bi, smatra, trebalo da dobiju priliku da sami dođu do zaključaka, istražuju i rešavaju probleme.

- Mene najviše zainteresuje kada nastavnik postavi neki izazov ili nam omogući da sami nešto istražimo. Zanimljiva priča takođe može da privuče pažnju, ali mi je najbolje kada mogu i sam da dođem do nekog zaključka - objašnjava on. - Mislim da više pamtim kada aktivno učestvujem u nečemu, bilo da je to debata, rešavanje problema ili neki projekat.

To, međutim, ne znači da nastavnik treba da odustane od objašnjavanja gradiva, već da pronađe način da ga približi učenicima. Ponekad je za to dovoljan konkretan primer iz svakodnevnog života, zanimljiva priča ili veza sa nečim što mladi već poznaju i prate.

Marko je pre nekoliko nedelja bio angažovan kao saradnik na "Letnjoj naučnoj školi" u Istraživačkoj stanici Petnica, gde je osnovcima predavao geografiju.

- Na kraju svake vežbe puštao sam na projektoru geografsku igricu GeoGuessr, u kojoj igrači na osnovu prikaza mesta pokušavaju da otkriju gde se nalaze - kaže Marko. - To je bila prilika da zajedno komentarišu ono što su prethodno naučili, prepoznaju geografske karakteristike i povezuju teoriju sa stvarnim svetom. Bilo jako zanimljivo i jedva su čekali da dođu na vežbe iz geografije.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.