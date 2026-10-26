Društvo

OD MINUSA DO SNEŽNIH NANOSA: Sneg stiže u ove delove Srbije, poznato i kada se očekuje otopljenje

Ivana Manić

26. 10. 2026. u 15:40

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POČETAK ove sedmice doneo je Srbiji pad temperature vazduha. Hladno vreme nastaviće se i u utorak.

ОД МИНУСА ДО СНЕЖНИХ НАНОСА: Снег стиже у ове делове Србије, познато и када се очекује отопљење

Foto: V: Mitrić

Nakon hladnog i vedrog jutra, utorak će doneti naoblačenje, a južnije od Save i Dunava padaće kiša, naročito u južnim i centralnim predelima.

Na planinama na jugoistoku, jugu, jugozapadu Srbije padaće sneg.

Sneg će padati uglavnom iznad 1200-1300 metara nadmorske visine, a očekuje se i manje formiranje snežnog pokrivača.

Maksimalna temperatura biće sutra od 8 na jugu do 14 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 11°C.

Na višim planinama temperatura će biti ispod 0°C.

U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i malo toplije.

Petak i subota doneće ponovo oblačnost i hladnije vreme sa kišom, na višim planinama sa snegom.

Drugi dan vikenda doneće stabilizaciju vremena i osetno toplije vreme, pa će sam početak novembra doneti sunčanije i toplije vreme, uz temperature oko 15 stepeni, a 1. i 2. novemebra i do 19-20 stepeni.

(Telegraf)

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