VUČIĆ U VOZU: Kad su to naše pristalice izazvale bilo kakav nered, blokaderi su pravili žrtvu od sebe, a na svakom mestu tukli ljude
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić je tokom putovanja vozom za Novi Sad još treba da dođu ljudi iz Novog Sada.
Navodi da ima ljudi koji dolaze sa raznih strana oko Novog Sada.
- Samo Novi Sad kad dođe, pa iz drugih delova Vojvodine. I deo Beograda dolazi, nismo dirali ove iz centralne Srbije, rekli smo da rade od vrata do vrata i pobede ubedljivo. A kad su to naše pristalice izazvala bilo kakav nered, kada smo uništili bilo čije prostorije, kada smo izboli nožem nekoga? I kada se desi sa naše strane, pa Miloš Vučević je podneo ostavku, iako naš iljudi nisu to prvi počeli. Oni nisu rkeli izvinite kada biju pesnicama ljude u glavu. Samo su oni tukli policiju, pravili su dvostruku percepciju, pravili žrtvu od sebe, a na svakom mestu tukli ljude. Evo stižem da me jašete. I neće da se pojavi niko, pružam im 4 i po kilometra. Šetaću od Petrovaradina do kafića, preko mesta. Tu me čeka Fico i moram da obučem odelo, ne mogu ovako da idem - kaže Vučić.
Preporučujemo
Istorijski skup studenata Republike Srpske!
15. 10. 2026. u 22:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)