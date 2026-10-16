Politika

VUČIĆ U VOZU: Kad su to naše pristalice izazvale bilo kakav nered, blokaderi su pravili žrtvu od sebe, a na svakom mestu tukli ljude

В. Н.

16. 10. 2026. u 16:39

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić je tokom putovanja vozom za Novi Sad još treba da dođu ljudi iz Novog Sada.

ВУЧИЋ У ВОЗУ: Кад су то наше присталице изазвале било какав неред, блокадери су правили жртву од себе, а на сваком месту тукли људе

Foto: printskrin TV Informer

Navodi da ima ljudi koji dolaze sa raznih strana oko Novog Sada.


- Samo Novi Sad kad dođe, pa iz drugih delova Vojvodine. I deo Beograda dolazi, nismo dirali ove iz centralne Srbije, rekli smo da rade od vrata do vrata i pobede ubedljivo. A kad su to naše pristalice izazvala bilo kakav nered, kada smo uništili bilo čije prostorije, kada smo izboli nožem nekoga? I kada se desi sa naše strane, pa Miloš Vučević je podneo ostavku, iako naš iljudi nisu to prvi počeli. Oni nisu rkeli izvinite kada biju pesnicama ljude u glavu. Samo su oni tukli policiju, pravili su dvostruku percepciju, pravili žrtvu od sebe, a na svakom mestu tukli ljude. Evo stižem da me jašete. I neće da se pojavi niko, pružam im 4 i po kilometra. Šetaću od Petrovaradina do kafića, preko mesta. Tu me čeka Fico i moram da obučem odelo, ne mogu ovako da idem - kaže Vučić.

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