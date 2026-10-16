VUČIĆ: Najteže mi je zbog majke

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.

Foto: Printskrin Jutjub Informer

Vučić putuje vozom odakle se obraća medijima.

Ističe da mu je najteže bilo zbog majke, jer ničim napade nije zasluižila.

- Neka im je na čast, stiže vreme pobede, veselićemo se. Ima mnogo ruzmarina, kao što će Niš u sredu mirisati na ruzmarin.

Upitan da li će završiti kampanju bez ijedne debate, Vučić kaže da beže od njega kao đavo od krsta.

- Samo sa mnom neće. Pozvali me i RTS i Radio Beograd, prihvatio da bude 2 na 1, oni odbili - kaže Vučić.

Rekao je da su stigli iz Beograda u Petrovaradin za 34 minuta. U celom vozu odjeknula je pesma "Ruzmarin".