ISKAZAO PIJETET, UPUTIO SAUČEŠĆE, OTIŠAO NA SAHRANE: Vučić sasuo svu istinu o licemerju blokaderima
VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.
Kaže da je iskazao pijetet, uputi osaučešće, otišao na sahrane, pomogao mnogima, za razliku od onih koji ne znaju ni jedno ime i prezime stradalih.
- Dan posle nesreće otiša osam i zapalio svećiu. Važno je da se pravda isporuči, a al ida to bude pravda, a ne nepravda. Da nam sudove vode sudije, a ne političari. U tome je razlika, od borbe za pravdu neko je napravio borbu za svoju političku fotelju. Sve vreme sam se borio za pravdu i nastaviću da se borim - ističe Vučić.
Kaže da je prepoznao da je po sredi politička borba.
- Govorili su mi da su to ljudi mladi da traže pravdu. Sećate li se trikova, pa Vučić nosi na jednom prstu registratore, nema ništa u otme. A onda su rekli , mnogo je ovde dokumentacije. I svi to znate. Ponosan sam što sam taj jedan što sam uvek pričao istinzu, da se ne plašim njih, stranaca koji ih drže i što vodim slobodarski pokret otpora za slčobofarsku zemlju, protiv onih koji hoće da uvedu totalitarizam, da zabrane mišljenje - kazao je Vučić.
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