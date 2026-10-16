ISKAZAO PIJETET, UPUTIO SAUČEŠĆE, OTIŠAO NA SAHRANE: Vučić sasuo svu istinu o licemerju blokaderima

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.

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Kaže da je iskazao pijetet, uputi osaučešće, otišao na sahrane, pomogao mnogima, za razliku od onih koji ne znaju ni jedno ime i prezime stradalih.

- Dan posle nesreće otiša osam i zapalio svećiu. Važno je da se pravda isporuči, a al ida to bude pravda, a ne nepravda. Da nam sudove vode sudije, a ne političari. U tome je razlika, od borbe za pravdu neko je napravio borbu za svoju političku fotelju. Sve vreme sam se borio za pravdu i nastaviću da se borim - ističe Vučić.

Kaže da je prepoznao da je po sredi politička borba.

- Govorili su mi da su to ljudi mladi da traže pravdu. Sećate li se trikova, pa Vučić nosi na jednom prstu registratore, nema ništa u otme. A onda su rekli , mnogo je ovde dokumentacije. I svi to znate. Ponosan sam što sam taj jedan što sam uvek pričao istinzu, da se ne plašim njih, stranaca koji ih drže i što vodim slobodarski pokret otpora za slčobofarsku zemlju, protiv onih koji hoće da uvedu totalitarizam, da zabrane mišljenje - kazao je Vučić.