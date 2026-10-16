EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)

EKSPO karavan je tokom prethodna dva i po meseca obišao 34 lokalne samouprave širom Srbije i okupio više od 120.000 posetilaca.

Foto: Tanjug/EKSPO 2027/Branko Janačković

U programima karavana učestvovalo je više od 1.700 umetnika, muzičara, sportista, folklornih ansambala i drugih izvođača, predstavljajući kulturu, tradiciju i osobenosti svojih gradova i opština, istakao je danas direktor kompanije „EHRO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Prema rečima Jerinića, svojim angažovanjem u organizaciji Ekspo karavana, lokalne samouprave pokazale su zapravo veliku zainteresovanost za učešće u pripremama za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd.

- Suština našeg karavana bila je da svaki grad pokaže svoju tradiciju, kulturu i najbolje ljude koje ima, jer se na taj način pripremamo za ono što nas čeka sledeće godine, a to je da Srbiju predstavimo u najlepšem svetlu. Zaista smo oduševljeni utiscima, a karavan je pokazao da naši gradovi i lokalne samouprave imaju mnogo toga da ponude - izjavio je Jerinić.

On je naglasio da je jedan od glavnih ciljeva karavana bio da se lokalne samouprave uključe u pripreme za Ekspo 2027, kako bi posetioci iz inostranstva imali priliku da upoznaju različite delove Srbije.

- Domaćin Ekspa nije samo Beograd, već cela Srbija. Želimo da posetioci koji sledeće godine dođu na izložbu posete i Vranje, Bujanovac, Suboticu, Novi Pazar, Zaječar, Užice i druge gradove širom zemlje - poručio je Jerinić.

U sportskim aktivacijama u okviru karavana posvećenim pošumljavanju Srbije učestvovao 1.971 posetilac, koji su zajedno prešli 824 kilometra na biciklima, što će u narednom periodu biti povezano sa akcijama sadnje drveća širom Srbije. Deo karavana bila je i Srpska kuća, koja je kroz predstavljanje tradicije i kulturnog nasleđa Srbije privukla veliko interesovanje posetilaca.

Jerinić je najavio da se aktivnosti nastavljaju kroz Ekspo biznis karavan, koji se realizuje u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, strateškim partnerom u realizaciji biznis programa Ekspa 2027. Prema njegovim rečima, cilj je da se domaći privrednici upoznaju sa mogućnostima koje izložba pruža za uspostavljanje novih poslovnih kontakata i saradnju sa međunarodnim kompanijama.

- Obilazimo Srbiju i razgovaramo sa privrednicima o tome kako da se pripreme i predstave na Ekspu. Koliki je potencijal pokazuje i primer Slovenije, koja planira da tokom 93 dana izložbe u Srbiju dovede 2.000 kompanija. Naše firme treba da se pripreme, da nastupe sa novim idejama i projektima koji će otvarati nova radna mesta i doprineti daljem razvoju zemlje - istakao je Jerinić.

On je zahvalio svim lokalnim samoupravama, učesnicima i građanima koji su doprineli realizaciji karavana, naglasivši da veliko interesovanje i brojna pitanja o njegovom nastavku potvrđuju pozitivne utiske i spremnost gradova i opština da budu deo Ekspa 2027.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.