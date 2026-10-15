JEDNOGLASNA ODLUKA: Drid ponovo izabran za dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu

PROF. dr Patrik Drid izabran je za dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, pošto je na sednici Saveta fakulteta dobio jednoglasnu podršku svih članova koji su učestvovali u glasanju.

Foto: Video Novosti

Odluka Saveta usledila je nakon što je Drid 7. oktobra dobio više od 80 odsto glasova Nastavno-naučnog veća, čime je utvrđen kao jedini kandidat predložen za dekana.

Novi mandat odnosi se na period od 1. marta 2027. do 28. aprila 2030. godine.

Drid je dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu od 2024. godine, a redovni je profesor na Katedri za osnovne sportske nauke.

Diplomirao je, magistrirao i doktorirao iz oblasti sportskih nauka na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu.

Prema biografiji objavljenoj na sajtu Fakulteta, Drid je autor i koautor oko 200 naučnih članaka u više od 60 međunarodnih časopisa.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prezentovao je više od 100 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama, a autor je 18 monografskih poglavlja i sedam knjiga.

Potpredsednik je Evropske sambo federacije i nosilac majstorskog pojasa 7. dan u džudou.

Drid je u aprilu 2025. godine, tokom blokade Fakulteta, pokušao da uđe u zgradu, ali je napadnut i povređen.

On je 1. septembra iste godine kroz prozor ušao na fakultet, koji su studenti u blokadi fizički blokirali od aprila, a tada je naveo da će u zgradi ostati dok ne bude pripremljena za ispitni rok.

Policija je na njegov poziv obezbeđivala zgradu, a studenti u blokadi su potom pozvali na proteste ispred Fakulteta, tokom kojih su učesnici više puta pokušali nasilno da uđu u zgradu napadajući pripadnike policije.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: BLOKADERI SA NOŽEVIMA HTELI DA UBIJU DRIDA: Potresno svedočenje dekana DIF za "Novosti"