RAGUŠ OGOLILA BANDU SA N1: Vi ste šampioni u dehumanizaciji i pravljenju polarizacije u društvu
MARINA Raguš nije ostala samo na odgovoru o pomilovanjima, već je tokom debate na N1 otvorila i pitanje izveštavanja te televizije o Jovanjici.
Marina Raguš ušla je u novu oštru polemiku sa voditeljem N1 tokom debate o ljudskim pravima i slobodi medija. Na pitanje da li osuđuje napad na novinara Mladena Savatovića, Raguš je odgovorila da osuđuje svaki oblik nasilja.
— Naravno da osuđujem. Niko normalan, osim sociopata i psihopata, nije za nasilje — rekla je Raguš.
Međutim, odmah zatim otvorila je pitanje jednakih kriterijuma i upitala zašto se, prema njenom mišljenju, pojedini slučajevi nasilja drugačije tretiraju u javnosti.
— Da li osuđujete pucanje na Milana Bogdanovića ispred Skupštine Srbije? Da li osuđujete kada je u Novom Sadu kod Futoške pijace žena udarena pesnicom u glavu? Da li osuđujete kada je policija po deset minuta trpela batine tokom blokada? — pitala je Raguš.
Naglasila je da njen zahtev nije da novinari budu na strani vlasti, već da prema svim slučajevima primenjuju isti kriterijum. — Ja samo govorim o izbalansiranju. Ne očekujem da vi budete na mojoj strani, niko od vas. Očekujem samo kao od novinara izbalansiran pristup — rekla je.
Raguš je potom pomenula slučaj policajca Lalovića iz Valjeva, za kojeg je tvrdila da je bio pogrešno targetiran u javnosti.
— Njegovo ime, prezime, broj značke i slika našli su se na društvenim mrežama. Čovek je izvršio samoubistvo. Jesmo li čuli neku osudu sa vaše televizije? — upitala je Raguš.
Potom je direktno otvorila i pitanje načina na koji N1 izveštava o Aleksandru Vučiću.
— Postoji samo jedan ugao posmatranja: ova vlast je najgora na svetu. Da li građanin Aleksandar Vučić ima ljudsko pravo? — pitala je. Raguš je zatim uputila jednu od najoštrijih poruka večeri.
— Vi ste šampioni u dehumanizaciji i pravljenju polarizacije u društvu — rekla je predstavnica liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.
Dodala je da smatra da su pojedini potezi Aleksandra Vučića, uključujući pomilovanja i pozive na dijalog, imali cilj da se političke tenzije smire.
— Ako on određenim aktima pravi prostor da svi sednemo za ovakav sto, da razgovaramo i da se vratimo u normalu, onda je to nešto što treba da prepoznamo — rekla je Raguš.
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