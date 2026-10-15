Fudbal

"Nisam pametan..." Rade Krunić otvorio dušu nakon poraza Zvezde od Lugana

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 10. 2026. u 20:55

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Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Luganu, a nakon meča Rade Krunić je izneo svoje utiske.

Нисам паметан... Раде Крунић отворио душу након пораза Звезде од Лугана

FOTO: FK Crvena zvezda

Strelac jednog od golova za Zvezdu analizirao je sam meč. 

- Nisam pametan. Kontrolisali smo utakmicu imali neka jednostavna rešenja gde smo pravili greške. Utakmica je bila stvorena da mi kontrolišemo igru. To smo i radili. Uživao sam na terenu. U poslednjih nekoliko minuta kao da smo neka mlada ekipa, neiskusna... Ne mogu da nađem opravdanje i kažem ništa pametno. Mi bi trebalo kao iskusna ekipa da lakše privodimo utakmicu kraju - rekao je on, pa potom dodao: 

- Ja sam imao utisak da lako dolazimo do 20 metara od njihovog gola. Trebalo više da šutiramo sa distance, centaršuteve sa poludistance i bolje da punimo šesnaesterac sa više igrača. U tome treba da se unapredimo. Što se poseda tiče. lepo je bilo igrati, nekada su pritiskali ali smo izlazili iz presinga. Falilo je nešto u završnoj trećini. Kroz analizu ćemo videti šta bi moglo da se poboljša. 

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