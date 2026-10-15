"DEVOJKA SA KRILIMA": U Petrovaradinu otvoren kreativni centar za osobe sa invaliditetom
KREATIVNI centar za osobe sa invaliditetom Udruženja "Devojka sa krlima", otvoren je u Petrovaradinu.
Svečanosti su prisustvovali članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci i zdravstvo Sonja Radaković zajedno je sa ministarkom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milicom Đurđević Stamenkovski.
Đurđević Stamenkovski je poručila da je reč o mestu koje treba da bude ispunjeno stvaralaštvom, druženjem i novim prilikama za sve koji žele da stvaraju zajedno.
- Kreativni centar "Devojka sa krilima" je mesto koje ima dušu, u kom će se stvarati, učiti, družiti, izlagati i pomerati granice onoga što mislimo da možemo. Dejana Nežić je najbolji primer za to. Njen život, njen rad i njena umetnost inspiracija su ne samo osobama sa invaliditetom, već svima nama. Dejanina svakodnevica i njena velika dostignuća pokazuju da život ne treba meriti preprekama koje su pred nama, već snagom kojom ih prevazilazimo - rekla je Sonja Radaković i dodala da je Grad Novi Sad obezbedio prostor za rad Udruženja „Devojka sa krilima“, dok je njegova adaptacija i opremanje realizovano uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Novi Kreativni centar, površine 87,5 kvadratnih metara, nalazi se Petrovaradinu u Ulici Fruškogorskog odreda br. 9 i namenjen je realizaciji inkluzivnih i kulturnih sadržaja poput radionica slikanja i kreativnog izražavanja, edukativnih radionica i predavanja, izložbi, tribina i aktivnosti usmerenih na psihosocijalnu podršku osobama sa invaliditetom. Prostor obuhvata ulazni deo, dečji kutak, dve radioničke i izložbene prostorije, atelje, kuhinju, toalet i magacin, a nakon adaptacije opremljen je nameštajem i sredstvima za rad, uključujući štafelaje, police i prostor za skladištenje.
Udruženje „Devojka sa krilima“ osnovano je 2019. godine, a njegova predsednica Dejana Nežić, akademska slikarka i osoba sa invaliditetom, svojim umetničkim radom i ličnim primerom doprinosi podizanju svesti o značaju inkluzije i aktivnog učešća osoba sa invaliditetom u društvu. U okviru svečanog otvaranja Kreativnog centra upriličeno je izložba slika Dejane Nežić, a događaju je prisustvovao i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić.
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