NIŠ DOBIJA NOVI STUDENTSKI DOM POSLE 50 GODINA: 402 mesta za smeštaj, radovi ulaze u završnu fazu
MINISTAR prosvete u tehničkom mandatu, Dejan Vuk Stanković, obišao je danas radove na izgradnji novog studentskog doma u Nišu u kome će biti više od 400 mesta za smeštaj studenata i istakao da će Niš posle skoro pedeset godina dobiti novi studentski dom.
- Radovi napreduju u skladu sa planiranom dinamikom i izvode se istovremeno na više pozicija u objektu. Posle 15 godina od početka radova na ovom objektu, i više prekida, ovaj studentski dom biće konačno završen i od sledeće akademske godine u njemu će boraviti studenti. Želimo da unapredimo uslove za život i učenje i da povećamo kapacitete ustanova studentskog standarda. Studenti će dobiti savremen i energetski efikasan studentski dom, a biće im dostupni i prateći sadržaji za učenje, odmor i rekreaciju - rekao je Stanković.
On je ocenio da je vreme da Niš dobije nove smeštajne kapacitete, jer ka ovom gradu gravitiraju studenti iz 12 upravnih okruga.
- Kada sam bio ovde u aprilu obećao sam da izgradnja ovog doma neće biti 'Skadar na Bojani' i da će radovi biti završeni za godinu dana. Tako će i biti - naglasio je ministar, dodajući da će izgradnjom ovog doma kapaciteti u Nišu za smeštaj studenta biti povećani za 45 odsto.
U toku su instalaterski, fasaderski i završni građevinsko-zanatski radovi, ugradnja novih prozora, dok su na krovu postavljene konstrukcije za solarne panele.
Prema njegovim rečima, novi studentski dom raspolagaće sa 190 soba i ukupno 402 kreveta, od čega je 12 dvokrevetnih soba prilagođeno osobama sa invaliditetom.
On je naveo da je broj studenata koji konkuriše za mesto u domu daleko veći od trenutnih kapaciteta studentskih paviljona, čiji je ukupan smeštajni kapacitet 958 mesta.
- Cilj Ministarstva prosvete je da obezbedi kvalitet akademskog života, što podrazumeva dobre uslove za studiranje i studentski život na svim univerzitetima u Republici Srbiji, kao i dodatne kapacitete u ustanovama studentskog standarda - kazao je on.
Ministar Stanković je istakao da se završetak izgradnje ovog objekta finansira iz sredstava kredita Banke za razvoj Saveta Evrope i iz budžeta Republike Srbije, čija je ukupna vrednost oko 1,14 milijardi dinara.
Studentski centar Niš pruža uslugu smeštaja studentima u tri studentska doma sa ukupno četiri paviljona, a ukupni smeštajni kapacitet je 958 mesta, saopštilo je Ministarstvo prosvete.
Radove na izgradnji novog studentskog doma, zajedno sa ministrom obišli su i gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, kao i direktor Studentskog centra "Niš, Rade Rajković.
Stanković je obišao i Osnovnu školu "Miroslav Antić" u Nišu u kojoj je sredstvima Ministarstva prosvete urađena sanacija krova u ukupnoj vrednosti 10 miliona dinara.
Ministar prosvete naveo je da je resorno ministarstvo rešilo višedecenijski problem prokišnjavanja krova.
(Tanjug)
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