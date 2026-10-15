NIŠ DOBIJA NOVI STUDENTSKI DOM POSLE 50 GODINA: 402 mesta za smeštaj, radovi ulaze u završnu fazu

MINISTAR prosvete u tehničkom mandatu, Dejan Vuk Stanković, obišao je danas radove na izgradnji novog studentskog doma u Nišu u kome će biti više od 400 mesta za smeštaj studenata i istakao da će Niš posle skoro pedeset godina dobiti novi studentski dom.

Foto: Ministarstvo prosvete

- Radovi napreduju u skladu sa planiranom dinamikom i izvode se istovremeno na više pozicija u objektu. Posle 15 godina od početka radova na ovom objektu, i više prekida, ovaj studentski dom biće konačno završen i od sledeće akademske godine u njemu će boraviti studenti. Želimo da unapredimo uslove za život i učenje i da povećamo kapacitete ustanova studentskog standarda. Studenti će dobiti savremen i energetski efikasan studentski dom, a biće im dostupni i prateći sadržaji za učenje, odmor i rekreaciju - rekao je Stanković.

On je ocenio da je vreme da Niš dobije nove smeštajne kapacitete, jer ka ovom gradu gravitiraju studenti iz 12 upravnih okruga.

- Kada sam bio ovde u aprilu obećao sam da izgradnja ovog doma neće biti 'Skadar na Bojani' i da će radovi biti završeni za godinu dana. Tako će i biti - naglasio je ministar, dodajući da će izgradnjom ovog doma kapaciteti u Nišu za smeštaj studenta biti povećani za 45 odsto.

Foto: Ministarstvo prosvete

U toku su instalaterski, fasaderski i završni građevinsko-zanatski radovi, ugradnja novih prozora, dok su na krovu postavljene konstrukcije za solarne panele.

Prema njegovim rečima, novi studentski dom raspolagaće sa 190 soba i ukupno 402 kreveta, od čega je 12 dvokrevetnih soba prilagođeno osobama sa invaliditetom.

On je naveo da je broj studenata koji konkuriše za mesto u domu daleko veći od trenutnih kapaciteta studentskih paviljona, čiji je ukupan smeštajni kapacitet 958 mesta.

- Cilj Ministarstva prosvete je da obezbedi kvalitet akademskog života, što podrazumeva dobre uslove za studiranje i studentski život na svim univerzitetima u Republici Srbiji, kao i dodatne kapacitete u ustanovama studentskog standarda - kazao je on.

Ministar Stanković je istakao da se završetak izgradnje ovog objekta finansira iz sredstava kredita Banke za razvoj Saveta Evrope i iz budžeta Republike Srbije, čija je ukupna vrednost oko 1,14 milijardi dinara.

Foto: Ministarstvo prosvete

Studentski centar Niš pruža uslugu smeštaja studentima u tri studentska doma sa ukupno četiri paviljona, a ukupni smeštajni kapacitet je 958 mesta, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Radove na izgradnji novog studentskog doma, zajedno sa ministrom obišli su i gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, kao i direktor Studentskog centra "Niš, Rade Rajković.

Stanković je obišao i Osnovnu školu "Miroslav Antić" u Nišu u kojoj je sredstvima Ministarstva prosvete urađena sanacija krova u ukupnoj vrednosti 10 miliona dinara.

Ministar prosvete naveo je da je resorno ministarstvo rešilo višedecenijski problem prokišnjavanja krova.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Student Medicinskog fakulteta: Zahvaljujući politici Aleksandra Vučića Srbija napreduje