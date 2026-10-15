Košarka

Koliko Partizan nema sreće... Povredio se i DŽekiri

У. Ћ.

15. 10. 2026. u 21:01

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Crno-beli pod hitno moraju da prošire roster za minimum dva igrača, ovako se ne može...

Колико Партизан нема среће... Повредио се и Џекири

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana ovog četvrtka igraju utakmicu šestog kola Evrolige, protiv Fenerbahčea u Istanbulu. 

Dobro se drže izabranici Đoana Penjaroje, vodili su na poluvremenu rezultatom 25:28, da bi predost preuzeo domaćin već na startu treće deonice. 

Međutim, to nije najveći problem crno-belih pošto je na poluvremenu postalo jasno da se centar Tonje Džekiri povredio.

Na početku treće deonice stigla je informacija da Nigerijac istegao mišić i da se neće  vraćati na teren.

U međuvremenu isplivali su novi detalji - Primicač je taj koji mu je napravio problem. Čeka se da Nigerijac odradi snimanje, pa da se zna stepen povrede.

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