Koliko Partizan nema sreće... Povredio se i DŽekiri
Crno-beli pod hitno moraju da prošire roster za minimum dva igrača, ovako se ne može...
Košarkaši Partizana ovog četvrtka igraju utakmicu šestog kola Evrolige, protiv Fenerbahčea u Istanbulu.
Dobro se drže izabranici Đoana Penjaroje, vodili su na poluvremenu rezultatom 25:28, da bi predost preuzeo domaćin već na startu treće deonice.
Međutim, to nije najveći problem crno-belih pošto je na poluvremenu postalo jasno da se centar Tonje Džekiri povredio.
Na početku treće deonice stigla je informacija da Nigerijac istegao mišić i da se neće vraćati na teren.
U međuvremenu isplivali su novi detalji - Primicač je taj koji mu je napravio problem. Čeka se da Nigerijac odradi snimanje, pa da se zna stepen povrede.
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