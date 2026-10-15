Elšnik nakon neuspeha u Luganu: Razočarali smo sebe, navijače, trenera...
SLOVENAC utučen posle poraza Crvene zvezde na startu Lige konferencija.
Crveno-beli su do 84. minuta vodili sa 1:2 protiv Lugana, a onda je rival uspeo da napravi preokret i trijumfuje.
Timi Maks Elšnik, strelac prvog gola oglasio se posle poraza gostiju.
- Na kraju je nedostajalo koncentracije, da li je posledica pada snage, ispustili smo pobedu u poslednjih 10 minuta. Sve smo dobro kontrolisali do tada, nije bilo problema sa taktikom, uživali smo. Imali smo priliku da završimo i na kraju smo poklonili pobedu. Šteta, razočarali smo sebe, navijače, trenera. Bili smo bolji, zaslužili smo više. Sami sebe smo pobedili - rekao je Elšnik za "TV Arena sport".
Podsetimo, Crvena zvezda narednog četvrtka od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Kopenhagen u 2. kolu Lige konferencije.
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