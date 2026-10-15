ADMIRAL VAJKOF I NOVI KOMANDANT KFOR-A POSETILI GRAČANICU: Mitropolit Teodosije istakao značaj zaštite srpskih svetinja
KOMANDANT Savezničke komande združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral Džordž M. Vajkof, i novi komandant KFOR-a, general-major Roberto Vergori, posetili su manastir Gračanicu, gde ih je primio mitropolit raško-prizrenski Teodosije
Teodosije je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osetljivim srpskim sredinama. Teodosije je izrazio duboku zahvalnost zbog posvećenosti KFOR-a zaštiti manastira Visoki Dečani, koji je ostao pod brigom mirovnih snaga.
Mitropolit je izrazio nadu da će se saradnja KFOR-a sa Eparhijom raško-prizrenskom nastaviti u duhu otvorenog dijaloga, međusobnog poštovanja i zajedničke odgovornosti za očuvanje mira, bezbednosti svih zajednica i zaštitu svetinja, saopštila je Eparhija raško-prizrenska.
Takođe, on je Vajkofa i Vergorija upoznao sa životom i duhovnom misijom SPC na Kosovu i Metohiji, kao i sa brojnim izazovima sa kojima se Eparhija, njene svetinje i verni narod svakodnevno suočavaju.
Mitropolit Teodosije je upoznao goste sa više od sedam vekova dugom istorijom Gračanice, zadužbine Svetog kralja Milutina, kao i sa izuzetnom duhovnom, umetničkom i kulturnom vrednošću njenog freskopisa.
Vajkof je potvrdio punu posvećenost KFOR-a očuvanju bezbednog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice.
Kako se navodi, posebna pažnja u razgovoru posvećena je zabrinutosti srpskog stanovništva u pogledu bezbednosti, vladavine prava i zaštite osnovnih sloboda, kao i značaju očuvanja poverenja kroz dosledno, nepristrasno i odgovorno postupanje svih bezbednosnih i institucionalnih činilaca.
Dodaje se da je susret protekao u srdačnoj i otvorenoj atmosferi, uz obostrano izraženu spremnost za nastavak neposredne komunikacije i saradnje.
(Tanjug)
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