STIŽE PRVI SNEG: Evo kada i gde se očekuje zahlađenje
U SRBIJI sutra jutro hladno po kotlinama i duž rečnih tokova na jugozapadu i jugu sa maglom.
Tokom dana u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom.
Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severozapadni.
Najniža temperatura od 4 do 11, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
Narednih dana zadržaće se hladnije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 14 do 18 stepeni - najavio je RHMZ i dodao:
- Do kraja nedelje (14-18.10.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano.
Prolazno naoblačenje i lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se samo tokom noći četvrtak na petak (15./16.10.) i u petak (16.10.) i to uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.
Početkom sledeće sedmice (19.10.) RHMZ najavljuje umereno do potpuno oblačno u većini mesta sa kratkotrajnom kišom, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme.
(Kurir)
Preporučujemo
OLUJNE KIŠE I PRVI SNEG: Detaljna vremenska prognoza za naredne dane
09. 10. 2026. u 10:27
EVO KAKVO VREME NAS OČEKUJE DO KRAJA NEDELjE: RHMZ objavio najnoviju prognozu
16. 09. 2026. u 17:00
"POLAKO IDEMO KA ZIMI": Vremenska prognoza meteorologa Todorovića
12. 10. 2026. u 14:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)