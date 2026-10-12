Društvo

STIŽE PRVI SNEG: Evo kada i gde se očekuje zahlađenje

Marta Stojanović

12. 10. 2026. u 14:36

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U SRBIJI sutra jutro hladno po kotlinama i duž rečnih tokova na jugozapadu i jugu sa maglom.

СТИЖЕ ПРВИ СНЕГ: Ево када и где се очекује захлађење

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Tokom dana u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom.

Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severozapadni.

Najniža temperatura od 4 do 11, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

 Narednih dana zadržaće se hladnije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 14 do 18 stepeni - najavio je RHMZ i dodao:

- Do kraja nedelje (14-18.10.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. 

Prolazno naoblačenje i lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se samo tokom noći četvrtak na petak (15./16.10.) i u petak (16.10.) i to uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.

Početkom sledeće sedmice (19.10.) RHMZ najavljuje umereno do potpuno oblačno u većini mesta sa kratkotrajnom kišom, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme.

(Kurir)

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